Неврологи назвали причины очень чуткого сна

Очень чуткий сон может быть связан с большим количеством умственной работы днем, дисбалансом гормонов и стрессом. Об этом "Газете.Ru" рассказал профессор, доктор медицинских наук, врач-невролог, нейрофизиолог и научный руководитель Клиники восстановительной неврологии Ринат Гимранов, передает Day.Az.

"Часто чуткость сна зависит от определенного периода в жизни или событий дня. Так сон может быть беспокойным из-за интенсивных тренировок, избыточного употребления кофеина, работы ночью или большого количества умственной деятельности днем, а также из-за гормонального дисбаланса в период менструального цикла, менопаузы или беременности. Влияет на чуткость сна также возраст более пятидесяти лет, наследственная предрасположенность и неосознаваемое психологическое напряжение", - объяснил доктор наук Гимранов.

При таких причинах, отметил врач, достаточно исключить или снизить употребление кофеина и интенсивные физические нагрузки перед сном, а также стабилизировать режим работы и отдыха.

Врач-невролог и руководитель группы врачей медицинско-правовой компании "ПризываНет" Никита Канушин в свою очередь добавил, что также часто чуткий сон может быть естественным состоянием, которое обусловлено фазой быстрого сна.

"На эту фазу приходится 25% от всего объема сна. Этой фазой сон дебютирует, после чего она повторяется примерно раз в полтора часа. Кроме того, фаза характерна большей восприимчивостью мозга к внешним раздражителям - звукам, свету и прочему. Это объясняет возможное пробуждение даже от очень тихого звука", - рассказал невролог Канушин.

Врач добавил, что, однако, следствием чуткого сна могут быть и некоторые заболевания. К ним относятся депрессия, различные невротические расстройства, злоупотребление алкоголем, злоупотребление лекарственными средствами, бессонница, соматические заболевания.

Он рекомендовал при систематических нарушениях сна обращаться к врачу, чтобы в зависимости от проблемы подобрать правильное решение.