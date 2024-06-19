Начальник Генштаба азербайджанской армии прибыл в Сербию

Первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев прибыл в Сербию, по приглашению начальника Генерального штаба Вооруженных сил этой страны генерал-полковника Милана Мойсиловича.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.

Сначала в парке Ташмайдан в Белграде был возложен венок к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, почтена его светлая память. Затем был посещен памятник сербскому поэту и прозаику Милораду Павичу, возложены цветы в дань уважения его памяти.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Сербии состоялась официальная церемония встречи начальника Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковника Керима Велиева. После торжественного прохождения перед почетным караулом прозвучали государственные гимны Азербайджана и Сербии.

Генерал-полковник К.Велиев встретился с сербским коллегой.

На встрече были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества, состоялся широкий обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

Затем состоялась встреча генерал-полковника К.Велиева с министром обороны Сербии Братиславом Гашичем.

На встрече с министром обороны были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной областях.

Отметим, что во встречах также принимал участие посол Азербайджанской Республики в Сербии Кямиль Хасиев.

Визит начальника Генерального штаба азербайджанской армии в Сербию продолжается.

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