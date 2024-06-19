COP 29 - очередной успех Азербайджана: Баку станет местом решения мировых проблем

Автор: Акпер Гасанов

Менее пяти месяцев осталось до того момента, когда в Баку пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29). Уже известно, что в рамках мероприятия столица Азербайджана примет около 70-80 тысяч иностранных гостей. Это большая нагрузка для нашей столицы, но это же и большой вызов, с которым Азербайджан справится, усилив свои позиции на международной арене.

Вот и посол Филиппин в Азербайджане (с резиденцией в Анкаре) Генри Бенсурто уверен, что с помощью этого международного мероприятия Баку привлечет внимание всего мира к решению проблем в сфере климата. "Баку имеет опыт проведения многих международных мероприятий. Я верю, что COP29, событие международного значения, пройдет на высоком уровне. Филиппины примут участие в этом мероприятии и окажут свою поддержку всем дискуссиям. С этой точки зрения мы постоянно сотрудничаем с Азербайджаном в координации", - заявил дипломат.

Он добавил, что Филиппины ждут возможности принять участие в COP29, поскольку Филиппинский архипелаг, окруженный водами, очень чувствителен к изменениям климата. Уже известно, что и Италия будет представлена на COP29 на очень высоком уровне. "Хотим поздравить правительство Азербайджана с тем, что оно взяло на себя обязательства по проведению такого важного мероприятия", - заявил посол Италии в Азербайджане Лука Ди Джанфранческо.

Как видим, итальянский дипломат также уверен в том, что столь важное для мира мероприятие пройдет в Баку на высочайшем уровне. О том же свидетельствует и видеообращение генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса к участникам прошедшей в Баку встречи высокого уровня на тему "Путь к COP29: Устойчивое и прочное будущее".



Абсолютно права и председатель 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса, которая заявила, выступая на данной встрече высокого уровня, что успех COP29 будет не только успехом Азербайджана, данное мероприятие в целом укрепит доверие к COP. Да, Азербайджан, имеющий блестящий и успешный опыт инициирования и реализации огромного числа важнейших энергетических и транспортных проектов, ставших реальностью вопреки противодействию ряда мировых и региональных держав, сейчас вносит свой вклад в решение задач общемирового значения.

Как говорилось в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам 29-го заседания высокого уровня на тему "Дорога к COP29: устойчивое и прочное будущее", одним из приоритетных вопросов в повестке дня председательства Азербайджана на COP29 станет решение проблем, с которыми сталкиваются малые островные развивающиеся государства, наиболее подверженные негативным последствиям изменения климата.

"Согласование новой коллективной количественной цели с целью удовлетворения растущих финансовых потребностей развивающихся стран, связанных с изменением климата, является главной задачей, стоящей перед всеми нами, инвестицией в наше общее будущее, нашей коллективной ответственностью перед нынешним и будущими поколениями. Азербайджан примет все необходимые меры для продвижения этих переговоров в условиях прозрачности и инклюзивности, ускорения выполнения взятых ранее обязательств и обещаний", - говорилось в обращении главы государства.

Все это говорит о том, что наша страна снова окажет позитивный и весомый вклад в проблемы, беспокоящие все мировое сообщество. Азербайджан наращивает число своих друзей в мире, позиционируя себя в статусе ведущего государства региона, способного стать площадкой для обсуждения вопросов не только настоящего, но и будущего. И это то, что всегда выгодно выделяло нашу страну.

Ни одно государство региона и постсоветского пространства не принимало столь глобальный форум. Более того, в Армении до сих самым знаковым международным форумом в ее новейшей истории был 17-й саммит Международной организации Франкофонии, который состоялся вскоре после победы "шашлычной революции". Но то мероприятие не оказало ровным счетом никакого влияния на важнейшие проблемы не только мира, но и Южного Кавказа.

В этом и состоит разница между Азербайджаном и Арменией. Наша страна всегда инициировала и реализовывала проекты, которые оказывали серьезное и положительное воздействие на Южный Кавказ и не только. Азербайджан играет важнейшую роль как для Европы, так и для Азии. И роль эта вырастет после проведения в Баку COP29. Как бы не негодовали по этому поводу недруги нашей страны, Какие бы мелкие и жалкие интриги против Азербайджана они не плели.