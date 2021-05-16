В Губе похоронен прапорщик, погибший в перестрелке на границе

В Губе похоронен прапорщик, погибший в результате вооруженного инцидента с нарушителями границы.

Как передает Day.Az, тело прапорщика Алимова Фарида Эльчин оглу доставлено в родное село Ени Гюлези Губинского района.

В церемонии прощания приняли участие руководство ИВ Губинского района, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности района.

Отметим, 15 мая около 16:00 на служебной территории пограничного отряда "Гейтепе" пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) вблизи села Гендере Ярдымлинского района были выявлены 3 нарушителя государственной границы.

Нарушители границы не подчинились приказу пограничного наряда, открыли огонь из огнестрельного оружия по пограничникам, и попытались скрыться с места происшествия.

В результате старший лейтенант Эйвазов Самир Эльмар оглу и младший прапорщик Алимов Фарид Эльчин оглу получили ранения. Военнослужащие были немедленно госпитализированы, несмотря на усилия врачей, спасти их жизнь не удалось.

На месте происшествия было обнаружено около 10 кг наркотических веществ.

Территория была закрыта, и для контроля с воздуха была применена пограничная авиация. В результате оперативно-войсковых мероприятий один из нарушителей был задержан, поиски остальных продолжаются. Об инциденте были проинформированы соответствующие правоохранительные органы и иранская сторона.