https://news.day.az/society/1522326.html Между Азербайджаном и Турцией утверждено очередное соглашение
Между Азербайджаном и Турцией утверждено очередное соглашение
Между Азербайджаном и Турцией утверждено очередное соглашение.
Как сообщает в пятницу Day.Az, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области карантина растений".
После обсуждения соглашение было вынесено на голосование и принято.
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