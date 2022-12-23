Между Азербайджаном и Турцией утверждено очередное соглашение.

Как сообщает в пятницу Day.Az, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области карантина растений".

После обсуждения соглашение было вынесено на голосование и принято.