TƏBİB о пожаре на территории около роддома в Баку

Пострадавших в связи с пожаром, произошедшим на территории Клинического родильного дома №5 имени Ш.Алескеровой, расположенного на улице Нефтчи Гурбана в Сабаильском районе Баку, и приостановившего свою деятельность в связи с ремонтом, нет.

Об этом в ответ на запрос Day.Az сообщили в TƏBİB.

Было отмечено, что родильный дом, подведомственный Клиническому медицинскому центру, приостановил свою деятельность в декабре 2023 года в связи с капитальным ремонтом. В настоящее время коллектив работает в здании Клинического медицинского центра.

"Пожар, вызванный возгоранием древесины и бытовых отходов на площади 120 квадратных метров на улице Нефтчи Гурбана в Сабаильском районе, был потушен в кратчайшие сроки пожарными Государственной противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.

Отметим, что пожар произошел возле родильного дома № 5, расположенного в поселке Баилово Сабаильского района города Баку.

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