Занимательные моменты велогонки Родная Шуша

Велогонка "Родная Шуша" заняла значимое место в международном календаре. Соревнование категории 2.2, приуроченное к 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, состояло из пяти этапов, а ее победителем стал итальянец Эмануэле Ансалони из команды "Team Technipes". Azerisport.com вспоминает наиболее яркие моменты гонки, передает Day.Az.



Итальянская работа. Ансалони сделал заявку на общий успех в велогонке еще после первого этапа, когда финишировал вторым, а майку лидера захватил болгарин Мартин Папанов. Затем итальянец ушел в тень, став 17-м на отрезке Габала-Шеки-Габала и 15-м на дистанции между Габалой и Гянджой. Но далее итальянец вновь вышел на первые роли, заняв второе место на четвертом этапе велогонки, преодолев 102,9 км от центра Гянджи до Гейгеля. Причем, первым к финишу пришел его товарищ по команде "Team Technipes" Алессандро Монако. Ну а далее Ансалони победил на заключительном отрезке от Бейлагана до конечной остановки участников - города Шуша, преодолев 134,9 км за 3 часа 40 минут и 46 секунд. Это позволило Эмануэле занять первое место в велогонке, собравшей более ста спортсменов из 16-ти команд.



Рейтинговые участники. "Родная Шуша" собрала достаточно много спортсменов с высоким рейтингом. Одним из них стал молдаванин Эмиль Дима из команды "Sofer Savini Due". В Азербайджан он прибыл из Японии, где выступал в "Tour of Japan", заняв 15-е место в генеральной классификации. Но на нашей велогонке Дима, записавший в текущем сезоне себе 14 очков в рейтинге профессиональных велосипедистов, оказался 22-м. Наилучший результат показав на отрезке Гянджа-Гейгель, когда пересек финиш 15-м.

А канадец Джеймс Пикколи, имеющий 17 зачетных баллов в этом году, занял на завершившемся соревновании десятую строчку. Он выступает за китайскую команду и за полгода принял участие в пяти велогонках.



Самир - горный король. На домашней для себя велогонке успешный результат показали и наши гонщики. Самир Джабраилов был награжден красной майкой, которой отмечается лучший горный гонщик. По итогам соревнования другой представитель сборной Муса Микаилзаде занял довольно высокое 12-е место. Если после четвертого этапа он находился на двадцатой позиции, но хороший финишный спурт на решающем отрезке позволил Мусе пробиться в Топ-12 в генеральной классификации. Он оставил позади, в том числе, и победителя первого этапа Мартина Папанова. На 37-м месте завершил гонку Кямран Мирзаханов, оказавшийся в десятке на втором и третьем этапах.



Каков хронометраж? "Родная Шуша" оказалась достаточно протяженной велогонкой, а какой ее продолжительностью оказалась в часах? Если брать в расчет время участников, то победителю Ансалони понадобилось 18 часов 4 минуты и 42 секунды чистого веловремени, чтобы покрыть все расстояние. На 57 секунд от него отстал Рудольф Ремкхи из Казахстана. Примечательно, что в первой десятке лучших по итогам велогонки оказались по три спортсмена из Италии и Казахстана.



Продолжение следует. Велогонка едва завершилась, а ее директор Роланд Хофер, в свое время возглавлявший Европейский Союз велосипедистов, дал понять, что она состоится и в новом году. "Соревнование было организовано на высоком уровне и, мы проделали большую работу, как одна большая команда. Вернувшись в Баку, будем думать о гонке следующего года", - отметил Хофер. Возможно, она получит и еще более высокую категорию. Также он поделился впечатлениями от заключительного этапа. "Велосипедисты взяли быстрый темп с самого начала. Они знали, что последний подъем будет самым трудным. Ожидания от гонки оправдались, она прошла прекрасно".