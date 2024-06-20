Индия рекордно увеличит выработку электроэнергии

Индия к концу 2024-2025 финансового года намерена увеличить производство электроэнергии на 15,4 ГВт. Как передает Day.Az, это рекордный годовой показатель почти за 10 лет, пишет Business Standard.

Поставленной цели планируется добиться за счет ввода в строй новых угольных электростанций. Сейчас в Индии строиться новая станция на угле мощностью 28,5 ГВт.

При этом до 2027-го в стране должны появиться еще несколько угольных электростанций общей мощностью 50 ГВт. К 2032 году Индия рассчитывает увеличить мощность станций на угле на 90 ГВт.

Согласно прогнозам, к началу следующего десятилетия более половины (54%) выработки электроэнергии в Индии будет приходиться на уголь.

До этого сообщалось, что после введения антироссийских санкций уголь подорожал для Евросоюза в 1,5 раза. Так, средняя цена одной тонны энергоносителя в 2024 году составляет €184 против €120 в 2021 году.

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