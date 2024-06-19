Из Ливана по Израилю выпущены ракеты

В течение часа из Ливана по северному Израилю было выпущено пятнадцать снарядов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе израильской армии (ЦАХАЛ).

Согласно информации, израильские истребители нанесли удары по военным зданиям и объектам ливанского движения "Хезболла".

Сообщается, снаряды были выпущены по району Кирьят-Шмоны на севере Израиля. О пострадавших не сообщается.

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