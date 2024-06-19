https://news.day.az/world/1669238.html Из Ливана по Израилю выпущены ракеты
Из Ливана по Израилю выпущены ракеты
В течение часа из Ливана по северному Израилю было выпущено пятнадцать снарядов.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе израильской армии (ЦАХАЛ).
Согласно информации, израильские истребители нанесли удары по военным зданиям и объектам ливанского движения "Хезболла".
Сообщается, снаряды были выпущены по району Кирьят-Шмоны на севере Израиля. О пострадавших не сообщается.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре