Макрон пытается давить на Пашиняна с помощью Рубена Варданяна

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон сталкивает премьера-министра Армении Никола Пашиняна и Рубена Варданяна в своих политических целях.

Day.Az представляет публикацию:

Пока Рубен Варданян нескучно проводит время в бакинской тюрьме, ожидая суда, его холестериновым образом активно пользуется Эмманюэль Макрон, чтобы сделать Никола Пашиняна более податливым.

Так, по данным близких к Макрону СМИ, французские спецслужбы передали команде Пашиняна сразу несколько "инсайдов" о том, что местная оппозиция действует на деньги Рубена Варданяна. Окружение Рубика якобы помогает оппозиционерам во главе с Багратом Галстаняном не только деньгами, но и координацией их деятельности.

Откуда у Рубика возможности координировать планы армянской оппозиции, сидя в камере в Баку, не очень понятно. Тем более, что у Варданяна в Баку очень плотный график: надо объявить голодовку, прекратить голодовку, связаться с семьей, обсудить идеи для новых фейков и утвердить списки очередных прикормленных музыкантов, которые напомнят своим подписчикам в Инстаграм о том, что Рубик все еще где-то есть. Куда Варданяну до планов армянской оппозиции?

Ну а если серьезно, если у Рубика настолько длинные руки, то что же этот "гений закулисных дел" не вытащит из тюрьмы сам себя?

Понятно, что французские спецслужбы скармливают Пашиняну сказки про Варданяна не просто так. Задача Парижа сейчас - максимально напугать Воваевича возможным переворотом со стороны пророссийских сил. По задумке Макрона и его советников, напуганный таким раскладом Пашинин будет гораздо более послушным, и в обмен на "спасение от неминуемых беспорядков" будет делать все, что ему укажут - в том числе ускорит процессы разворота от России в сторону Запада (и конкретно в сторону Франции). В свою очередь Макрон продаст это своим избирателям и армянскому лобби во Франции как свою большую геополитическую победу, что очень актуально в преддверии внеочередных парламентских выборов и низких рейтингов партии самого Макрона.

Тем не менее, наживку Воваевич сожрал, не поперхнувшись. Сразу несколько армянских СМИ распространили сообщения о том, что администрация Пашиняна и подконтрольные ему силовики начали внимательно отслеживать все контакты крупного бизнеса и политиков с политиками и организациями в России. Отдельно "разрабатывают" контакты, сделки и даже взаимные визиты, в которых участвуют армянские организации и НПО, получавшие гранты от варданяновских фондов. В общем, ищут все подозрительные следы.

Значит, придуманный в Париже сценарий работает. Один мнит себя Наполеоном, другой - труслив и глуп настолько, что готов верить всему, что приходит из Парижа.

На выходе же цирк под названием Армения постепенно превращается в плохонький дурдом.