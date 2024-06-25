Конфликт в Украине чреват разрастанием с использованием ядерного оружия

Глава МИД Турции Хакан Фидан считает, что украинский конфликт чреват разрастанием, в том числе с возможностью использования ядерного оружия.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал турецкий министр в эфире телеканала Habertürk.

"Цена продолжающейся войны для региона и всего мира очень высока. Что еще более серьезно, этот риск может расти и распространяться. Он может распространяться географически. На повестку дня может встать вопрос о возможности применения ядерного оружия", - сказал турецкий министр.

По его словам, в ходе состоявшейся 11 июня встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным он довел до него послание турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросу урегулирования украинского конфликта. "Мы донесли до наших собеседников, что в Украине необходим мир и что Россия должна занять определенную позицию. По сути, через два дня Путин по пунктам перечислил условия, при которых Россия должна прекратить войну в Украине. Важно, что Путин выразил это", - заявил глава турецкого МИД.

Фидан отметил, Турция с самого начала конфликта в Украине прилагает усилия для его урегулирования дипломатическими средствами и продолжит это делать. "Пока продолжается война, риск ее распространения будет сохраняться, от этого никуда не деться. Каждая из сторон будет вынуждена использовать методы, меняющие ход событий. Может возникнуть ситуация, когда искра может перекинуться на другие места", - сказал министр.

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