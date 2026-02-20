https://news.day.az/azerinews/1817494.html ABŞ Ali Məhkəməsi Trampın genişmiqyaslı tariflərini ləğv edib ABŞ Ali Məhkəməsi Prezident Donald Trampın tətbiq etdiyi genişmiqyaslı tarifləri ləğv edib. AZƏRTAC xəbər verir ki, baş hakim Con Roberts tərəfindən yazılmış və səs çoxluğu ilə qəbul edilmiş qərara görə, məhkəmə Beynəlxalq Fövqəladə İqtisadi Səlahiyyətlər Qanununun Trampa birtərəfli qaydada tariflər tətbiq etmək səlahiyyəti verməyib.
Bu qərar Tramp administrasiyasının Prezidentin ikinci müddətindəki "ən əhəmiyyətli iqtisadi və xarici siyasət təşəbbüsü" adlandırdığı tarifləri etibarsız edir.
