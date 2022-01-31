Подборка культурных мероприятий в Баку на февраль
Подборкой культурных мероприятий, которые пройдут в феврале в Баку, поделилась на своем Telegram-канале под названием "Odinokimdoma.art" блогер, журналист Франгиз Агаларова, известная под псевдонимом Sofiya Frank.
Day.Az представляет читателям данную публикацию:
"Спектакль "Bir nəfəs qədər"
Спектакль по одноименной пьесе Самира Гуламова поставлен режиссером Алигисметом Лалаевым.
Где: Азербайджанский государственный академический музыкальный театр
Когда: 2 и 26 февраля 19:00
Цена: 6-10 AZN
Опера "Лейли и Меджнун"
Где: Театр оперы и балета
Когда: 2 февраля 19:00
Цена: 16 AZN
Концерт Государственного камерного оркестра
Концерт посвящен молодежи, так что солисты будут определенного возраста. Дирижер - Фахраддин Керимов.
Где: Филармония
Когда: 2 февраля 19:00
Цена: 4 - 15 AZN
Концерт ансамбля скрипачей "Detaşe"
Концерт также посвящен молодежи.
Где: Международный центр мугама
Когда: 3 февраля 19:00
Цена: 10-20 AZN
Концерт Государственного симфонического оркестра
Солистка - Вюсаля Бабаева. Дирижер - Мустафа Мехмандаров. В программе будут Шопен и Гара Гараев.
Где: Филармония
Когда: 4 февраля 19:00
Цена: 4 - 15 AZN
Карнавал Cолидарности
Там будет представлена культура разных стран: Азербайджана, Пакистана, Турции, Индии, Европы.
Где: Бакинский дворец спорта
Когда: 5 февраля 14:00
Цена: 15 AZN
Спектакль "Афинские вечера"
Где: Русский Драматический Театр
Когда: 5 февраля 19:00
Цена: 15 AZN
Два балета Гара Гараева - "Лейли и Меджнун" и "Дон Кихот"
Где: Театр оперы и балета
Когда: 5 февраля 19:00
Цена: 16 AZN
Спектакль "Женитьба"
Где: Русский Драматический Театр
Когда: 6 февраля 19:00
Цена: 15 AZN
Оперетта "Аршин мал алан"
Где: Театр оперы и балета
Когда: 6 февраля 19:00
Цена: 16 AZN
Концерт турецкого певца Джема Адриана
Где: Бакинский Конгресс-центр
Когда: 6 февраля 20:00
Цена: 25 - 270 AZN
Спектакль "Çıxış yoxdur"
Инклюзивный театр ƏSA представит спектакль по пьесе Жана-Поля Сартра "За закрытыми дверями". Режиссер - Нихад Гуламзаде.
Где: Русский Драматический Театр
Когда: 9 февраля 19:00
Цена: 7 - 15 AZN
Спектакль "Anamın kitabı"
Пьеса Джалила Мамедкулузаде. Режиссер - Фирудин Магеррамов.
Где: Академический Национальный Драматический Театр
Когда: 11февраля 19:00
Цена: 6 - 10 AZN
Концерт Государственного симфонического оркестра
Дирижер - Фуад Ибрагимов. Солисты - Назрин Асланлы и Алексей Милтых. Будут звучать Брамс и Рахманинов.
Где: Филармония
Когда: 11 февраля 19:00
Цена: 4 - 15 AZN
Спектакль "Xanuma"
Где: Академический Национальный Драматический Театр
Когда: 12 февраля 19:00
Цена: 6 - 10 AZN
Опера "Сельская честь"
Где: Театр оперы и балета
Когда: 12 февраля 19:00
Цена: 16 AZN
Шоу "Огонь Грузии"
Где: Дворец Гейдара Алиева
Когда: 12 февраля19:00
Цена: 30 - 180 AZN
Опера "Aşıq Qərib"
Композиторы - Зульфугар Гаджибейли и Ниязи. Либретто - Узеир Гаджибейли.
Где: Театр оперы и балета
Когда: 13 февраля 19:00
Цена: 16 AZN
Балет "Танго любви"
Композитор - Астор Пьяццола.
Где: Театр оперы и балета
Когда: 19 февраля 19:00
Цена: 16 AZN
Опера "Манон Леско"
Композитор - Джакомо Пуччини.
Где: Театр оперы и балета
Когда: 20 февраля 19:00
Цена: 16 AZN
Спектакль "Мастер и Маргарита"
Российский театр "Огни Москвы" привезет в Баку постановку режиссера Валерия Беляковича.
Где: Дворец Гейдара Алиева
Когда: 20 февраля 20:00
Цена: 35 - 140 AZN
И забегая вперед:
Концерт Гидона Кремера
На сцене также будут скрипачка Мадара Петерсоне (Латвия) и Бакинский камерный оркестр под управлением Фуада Ибрагимова.
Где: Центр Гейдара Алиева
Когда: 5 марта 19:00
Цена: 30 - 150 AZN
На все мероприятия нужен ковид-паспорт. Билеты можно приобрести в кассах города и на сайте iticket.az".
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