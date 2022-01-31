Подборка культурных мероприятий в Баку на февраль

Подборкой культурных мероприятий, которые пройдут в феврале в Баку, поделилась на своем Telegram-канале под названием "Odinokimdoma.art" блогер, журналист Франгиз Агаларова, известная под псевдонимом Sofiya Frank.

Day.Az представляет читателям данную публикацию:

"Спектакль "Bir nəfəs qədər"

Спектакль по одноименной пьесе Самира Гуламова поставлен режиссером Алигисметом Лалаевым.

Где: Азербайджанский государственный академический музыкальный театр

Когда: 2 и 26 февраля 19:00

Цена: 6-10 AZN

Опера "Лейли и Меджнун"

Где: Театр оперы и балета

Когда: 2 февраля 19:00

Цена: 16 AZN

Концерт Государственного камерного оркестра

Концерт посвящен молодежи, так что солисты будут определенного возраста. Дирижер - Фахраддин Керимов.

Где: Филармония

Когда: 2 февраля 19:00

Цена: 4 - 15 AZN

Концерт ансамбля скрипачей "Detaşe"

Концерт также посвящен молодежи.

Где: Международный центр мугама

Когда: 3 февраля 19:00

Цена: 10-20 AZN

Концерт Государственного симфонического оркестра

Солистка - Вюсаля Бабаева. Дирижер - Мустафа Мехмандаров. В программе будут Шопен и Гара Гараев.

Где: Филармония

Когда: 4 февраля 19:00

Цена: 4 - 15 AZN

Карнавал Cолидарности

Там будет представлена культура разных стран: Азербайджана, Пакистана, Турции, Индии, Европы.

Где: Бакинский дворец спорта

Когда: 5 февраля 14:00

Цена: 15 AZN

Спектакль "Афинские вечера"

Где: Русский Драматический Театр

Когда: 5 февраля 19:00

Цена: 15 AZN

Два балета Гара Гараева - "Лейли и Меджнун" и "Дон Кихот"

Где: Театр оперы и балета

Когда: 5 февраля 19:00

Цена: 16 AZN

Спектакль "Женитьба"

Где: Русский Драматический Театр

Когда: 6 февраля 19:00

Цена: 15 AZN

Оперетта "Аршин мал алан"

Где: Театр оперы и балета

Когда: 6 февраля 19:00

Цена: 16 AZN

Концерт турецкого певца Джема Адриана

Где: Бакинский Конгресс-центр

Когда: 6 февраля 20:00

Цена: 25 - 270 AZN

Спектакль "Çıxış yoxdur"

Инклюзивный театр ƏSA представит спектакль по пьесе Жана-Поля Сартра "За закрытыми дверями". Режиссер - Нихад Гуламзаде.

Где: Русский Драматический Театр

Когда: 9 февраля 19:00

Цена: 7 - 15 AZN

Спектакль "Anamın kitabı"

Пьеса Джалила Мамедкулузаде. Режиссер - Фирудин Магеррамов.

Где: Академический Национальный Драматический Театр

Когда: 11февраля 19:00

Цена: 6 - 10 AZN

Концерт Государственного симфонического оркестра

Дирижер - Фуад Ибрагимов. Солисты - Назрин Асланлы и Алексей Милтых. Будут звучать Брамс и Рахманинов.

Где: Филармония

Когда: 11 февраля 19:00

Цена: 4 - 15 AZN

Спектакль "Xanuma"

Где: Академический Национальный Драматический Театр

Когда: 12 февраля 19:00

Цена: 6 - 10 AZN

Опера "Сельская честь"

Где: Театр оперы и балета

Когда: 12 февраля 19:00

Цена: 16 AZN

Шоу "Огонь Грузии"

Где: Дворец Гейдара Алиева

Когда: 12 февраля19:00

Цена: 30 - 180 AZN

Опера "Aşıq Qərib"

Композиторы - Зульфугар Гаджибейли и Ниязи. Либретто - Узеир Гаджибейли.

Где: Театр оперы и балета

Когда: 13 февраля 19:00

Цена: 16 AZN

Балет "Танго любви"

Композитор - Астор Пьяццола.

Где: Театр оперы и балета

Когда: 19 февраля 19:00

Цена: 16 AZN

Опера "Манон Леско"

Композитор - Джакомо Пуччини.

Где: Театр оперы и балета

Когда: 20 февраля 19:00

Цена: 16 AZN

Спектакль "Мастер и Маргарита"

Российский театр "Огни Москвы" привезет в Баку постановку режиссера Валерия Беляковича.

Где: Дворец Гейдара Алиева

Когда: 20 февраля 20:00

Цена: 35 - 140 AZN

И забегая вперед:

Концерт Гидона Кремера

На сцене также будут скрипачка Мадара Петерсоне (Латвия) и Бакинский камерный оркестр под управлением Фуада Ибрагимова.

Где: Центр Гейдара Алиева

Когда: 5 марта 19:00

Цена: 30 - 150 AZN

На все мероприятия нужен ковид-паспорт. Билеты можно приобрести в кассах города и на сайте iticket.az".