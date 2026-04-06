Кабачковый гратен: низкокалорийная альтернатива картофельному

Для тех, кто стремится снизить потребление углеводов или просто хочет попробовать новые вкусы, существует целый ряд овощей и корнеплодов, способных заменить картофель в любимых рецептах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома, особенно стоит поэкспериментировать с картофельным гратеном. Ведь обычно его готовят со сливками, маслом и сыром - из-за этого в одной порции может быть 250-300 ккал, причем почти половина калорий идет из жиров, в том числе насыщенных.

Сыр и соль при приготовлении означает высокий уровень натрия. Одна порция может содержать до 20% от суточной нормы. Это лишняя нагрузка на сердце и сосуды, особенно если есть склонность к повышенному давлению.

Картофель сам по себе имеет высокий гликемический индекс (80-95), а в запеченном виде с жиром углеводы усваиваются еще быстрее, что нехорошо для людей с диабетом или инсулинорезистентностью.

Вместо традиционного картофельного гратена попробуйте использовать кабачки, баклажаны или тыкву. Они хорошо держат форму, обладают приятным вкусом и отлично подходят для запекания.

Запеканка с кабачком и сыром

Ингредиенты:

Кабачки - 2 шт.

Сыр твердый - 200 г

Яйца - 2 шт.

Сметана - 150 мл

Зелень (укроп, петрушка) - по вкусу

Растительное масло - для смазывания формы

Инструкции:

Нарежьте кабачки тонкими ломтиками толщиной около 0,5 см. В отдельной миске смешайте натертый сыр, яйца, сметану и мелко нарезанную зелень. Смажьте форму для запекания растительным маслом. Выложите слой кабачков, затем слой сырной смеси, повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты. Верхний слой должен быть из сыра. Поставьте форму в разогретую до 180°C духовку и выпекайте около 30-40 минут, пока верх не зарумянится. Достаньте готовую запеканку из духовки, дайте ей немного остыть перед подачей.

Кабачок сам по себе легкий и низкокалорийный - это плюс. Но когда в рецепт добавляют сыр и сметану, калорийность блюда резко растет. Поэтому такая запеканка все равно может быть тяжелой для тех, кто следит за весом или нагрузкой на поджелудочную.