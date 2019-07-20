Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил прогуляться по Гюмри - себя показать и людей посмотреть.

Отметим, что Гюмри - административный центр Ширакской области, самого бедного района Армении, где уровень безработицы и нищеты зашкаливает.

Так вот, решил "народный" премьер погулять по торговым точкам, посмотреть, что и как. Вначале все шло хорошо, ему даже куклу с его лицом подарили. Но при подходе к очередному павильону произошло непредвиденное. Как пишет армянское издание "ГАЛА", в Гюмри, при подходе к павильонам Пашиняна встретила группа гюмрийцев. Это были жители аварийного здания бывшего общежития, находящегося на улице Гарегина Нжде. Они подошли к премьеру не по вопросу жилья, их вопрос носил социальный характер. "Мы голодны. Когда улучшится наше положение?" - обратились они с вопросом к "народному" премьеру. При этом один из обращающихся потерял сознание.

Какая неприятность...

Зульфугар Ибрагимов