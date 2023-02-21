Армянские уши: амбиции Эдуара Филиппа: причина лжи и манипуляций

Автор: Акпер Гасанов



Основанные на примитивной манипуляции и бесстыдном искажении фактов антиазербайджанские заявления от представителей политической элиты Франции, увы, являются сложившейся, неизменной традицией. Ровно тоже самое можно сказать и про публикации во французских СМИ, представители которых далеки от норм всестороннего и объективного анализа ситуации, когда дело касается нашей страны.

Они все заточены на поддержку Армении, на игнорирование совершенных ею преступлений, какими бы чудовищными эти преступления не были. И в этом смысле экс-премьер-министр Франции, мэр Гавра Эдуар Филипп ничем не отличается от остальных, стоящих в длинной очереди проармянских французских политиков. Соответственно, не удивителен и его вояж в Армению.

К его причине я еще вернусь, а пока хочу заострить внимание на том, что сказал мсье Эдуар, оказавшись в РА.

"Нахожусь в Горисе, Армения, чтобы встретиться с армянским населением "Нагорного Карабаха", страдающим от неприемлемой блокады. Совет Безопасности ООН должен принять резолюцию, чтобы заставить Азербайджан положить конец этой драме. Надеюсь, что Франция проявит инициативу", - заявил он.

Практически каждое слово из этого его заявления является ложью. Нет никакого "Нагорного Карабаха". Есть Карабахский экономический район Азербайджана и по итогам четырехсторонней встречи в Праге премьер-министр Армении Никол Пашинян вынужден был это признать. Соответственно, попытка мсье Эдуара быть большим армянином, чем армянский премьер - нелепа и позорна.

Идем далее. Мэр Гавра вспомнил про Совет Безопасности ООН, но "забыл" о том, что это Армения на протяжении более четверти века игнорировала резолюции, как Совбеза, так и Генеральной Ассамблеи ООН. Причем, за эту политику оккупации 20% территорий соседнего государства, за игнорирование резолюции ООН на нее не было наложено никаких санкций.

Кстати, Армения так и не понесла никакого наказания и за Геноцид мирного азербайджанского населения в Ходжалы. Это преступление против человечности произошло в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года.

Тогда армянские вооружённые формирования, при участии некоторых военнослужащих 366-го гвардейского мотострелкового полка Объединённых сил СНГ, захватили город Ходжалы и учинили Геноцид в отношении азербайджанского народа..

С особой жестокостью, под пытками были убиты 613 человек мирного населения, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков, людям отрубили головы, выкололи глаза, животы беременных женщин были распороты штыками. 1 275 человек попали в плен, 150 человек пропали без вести, 487 человек искалечены. Из них 76 человек - не достигшие совершеннолетия. В результате этой резни 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей лишились обоих родителей, 130 детей потеряли одного родителя, 56 человек погибли под пытками.

Но мсье Эдуар никогда не осудит Армению. Он никогда не встречался и не встретится с азербайджанскими беженцами из Армении и азербайджанскими вынужденными переселенцами, которые почти три десятилетия жили в надежде увидеть родной дом, ступить на родную землю. А все потому, что он не объективен, ему не нужна правда. Ему важны голоса армян Франции. Это и есть причина, которая вынудила его отправиться в РА.

Тут уместно заметить, что ни один армянский город не является побратимом с французским Гавром. В этом смысле логичнее было бы услышать про визит в английский Саутгемптон, китайский Далянь, конголезский Пуэнт-Нуар, американскую Тампу или российский Санкт-Петербург. Впрочем, в город на Неве сейчас Филипп не поедет по вполне объяснимой причине. Он конъюктурщик и прекрасно понимает, сколь опасны ныне визиты в Россию для любого французского политика, беспокоящегося о своем рейтинге.

В этой связи подчеркну, что рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона достиг минимального значения за последние три года на фоне обсуждаемой в стране пенсионной реформы, вызвавшей массовые протесты в стране. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье в газете Le Journal du Dimanche результаты опроса социологической службы IFOP.

Согласно ее данным, только 32% опрошенных французов удовлетворены действиями Макрона на посту президента. Это на 2 процентных пункта меньше, чем месяц назад. Все это видит и Эдуар Филипп , имеющий амбиции, выходящие далеко за пределы Гавра. Он помнит, что в какой-то момент, перед отставкой, его рейтинг был выше, чем у Макрона.Вот и сейчас он будет делать все для увеличения собственной популярности. В том числе и среди влиятельного армянского лобби Франции.

Не он первый, не он последний. В Азербайджане к такого рода действиям со стороны имеющих власть во Франции и претендующих на нее, уже давно привыкли. И нам есть, чем им всем ответить. Азербайджан слишком силен, обладает большим и все растущим авторитетом в мире, чтобы беспокоиться о позиции Франции. Тем более, что она основана на поддержке государства-оккупанта, на лжи, лицемерии и манипуляциях.