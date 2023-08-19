Двойные стандарты Запада в фокусе "Heraldo de Mexico"

В электронной и печатной версиях популярной мексиканской газеты "Heraldo de Mexico" опубликована статья под названием "Азербайджан и Армения в поисках гармонии". В статье подчеркивается, что, несмотря на прекращение многолетней оккупации земель Азербайджана в 2020 году, присутствие незаконных вооруженных формирований Армении в Карабахском регионе Азербайджана серьезно угрожает миру и безопасности в данном регионе. Отмечается, что осуществляемый Арменией минный террор представляет большую угрозу для мирного населения, препятствует возвращению людей к нормальной жизни, восстановлению городов и инфраструктуры, сообщает в пятницу Day.Az.

В статье утверждается, что европейские институты, демонстрируя двойные стандарты, не поддерживают Азербайджан в вопросе восстановления территориальной целостности, в отличие от своей позиции в отношении Украины. Однако на фоне войны между Россией и Украиной, Запад рассматривает Азербайджан как надежного энергетического партнера и ведущую силу региона. Несмотря на наличие угроз миру в регионе, Азербайджан проводит широкомасштабные восстановительные и строительные работы, осуществляет безопасное возвращение на родные земли с обеспечением необходимых условий жизни 1 миллиона азербайджанцев, когда-то подвергшихся этнической чистке.

Также отмечается, что одним из главных вызовов постконфликтного периода стал вопрос реинтеграции армянских жителей Карабаха в азербайджанское общество, восстановление транспортно-коммуникационных линий между двумя странами, что послужит экономическому и социальному благополучию всего региона.

В статье подчеркивается, что подход, орентированный на Армению и описанный некоторыми европейскими державами, включая Францию, как "взгляд Запада", не может считаться универсальным. Несмотря на освобождение Азербайджаном своих земель от оккупации и инициирование мирного процесса, дезинформация, предубеждения и дискриминация в отношении Азербайджана со стороны Запада, ставшего на протяжении 30 лет инструментом армянской пропаганды, продолжаются и сегодня.