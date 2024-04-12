Армяне обстреляли Дашкесан

12 апреля, около 16:50 подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Гараиман Басаркечярского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Астаф Дашкесанского района.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Подразделениями азербайджанской армии приняты адекватные ответные меры в указанном направлении", - говорится в информации Минобороны.

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