https://news.day.az/politics/1651594.html Армяне обстреляли Дашкесан
Армяне обстреляли Дашкесан
12 апреля, около 16:50 подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Гараиман Басаркечярского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Астаф Дашкесанского района.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
"Подразделениями азербайджанской армии приняты адекватные ответные меры в указанном направлении", - говорится в информации Минобороны.
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