https://news.day.az/society/1169884.html В селе Вандам в Азербайджане установили памятник Ван Дамму - ФОТО
В селе Вандам в Азербайджане установили памятник Ван Дамму - ФОТО
В одном из районов Азербайджана установили памятник мировой звезде, актеру Жан-Клод Ван Дамму.
Как передает Day.Az, статуя находится в селе Вандам Габалинского района.
Фотографией в соцсетях поделился журналист Шакир Эминбейли.
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