В одном из районов Азербайджана установили памятник мировой звезде, актеру Жан-Клод Ван Дамму.

Как передает Day.Az, статуя находится в селе Вандам Габалинского района.

Фотографией в соцсетях поделился журналист Шакир Эминбейли.

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