Ханде Харманджи об ужесточении карантинного режима в Азербайджане

Представитель ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи внесла ясность в вопрос - были ли сделаны рекомендации правительству Азербайджана по ужесточению карантинного режима после обнаружения в стране штамма "Дельта".

Как сообщает Day.Az, Х. Харманджи заявила журналистам, что важно пройти вакцинацию, соблюдать правила гигиены и носить маски в закрытых и многолюдных местах: "Отмечу, что мы не рекомендовали правительству ужесточать карантинный режим. Эти вопросы решает Оперативный штаб. Важно то, что с ростом числа заражений методы защиты должны усилиться. Если мы сделаем это, мы сможем защитить себя. В Азербайджане обнаружена "Дельта", последует и другой штамм. Они будут появляться и дальше. Соблюдение правил - единственный способ защитить себя, пока уровень вакцинации во всем мире не станет высоким".