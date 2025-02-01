Трамп встретится с Нетаньяху

Белый дом подтвердил, что встреча между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху состоится 4 февраля.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Могу подтвердить, что премьер-министр Нетаньяху будет находиться здесь во вторник, 4 февраля для рабочего визита и встречи с президентом Трампом", - сказала официальный представитель Белого дома.