https://news.day.az/world/1727016.html Трамп встретится с Нетаньяху Белый дом подтвердил, что встреча между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху состоится 4 февраля. Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Трамп встретится с Нетаньяху
Белый дом подтвердил, что встреча между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху состоится 4 февраля.
Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
"Могу подтвердить, что премьер-министр Нетаньяху будет находиться здесь во вторник, 4 февраля для рабочего визита и встречи с президентом Трампом", - сказала официальный представитель Белого дома.
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