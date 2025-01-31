В некоторых частях Лянкярана 2 часа не будет света

1 февраля в Лянкяране временно отключат электричество из-за ремонтных работ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Азеришыг", отключение связано с проведением ремонта на 10 кВ-ой воздушной линии №2, питающейся от подстанции "Лянкяран-2" (110/35/10 кВ).

В связи с этим с 13:30 до 15:30 в подаче электроэнергии будут наблюдаться ограничения на улицах Саттархана, Хази Асланова и Зарифа Алиевой.

После завершения ремонтных работ в указанных районах будет обеспечено более стабильное и качественное электроснабжение.