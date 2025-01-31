OpenAI вынужден выпустить новую ИИ-модель - ПРИЧИНА
OpenAI выпустит новую модель искусственного интеллекта (ИИ) o3-mini уже в пятницу, 31 января, раньше запланированного срока, на фоне успеха модели R1 от китайской компании DeepSeek.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Wired со ссылкой на источники.
В публикации отмечается, что o3-mini станет доступна для API и для чат-бота. Источники утверждают, что новая модель ИИ от OpenAI обладает способностью к рассуждениям o1 и скоростью уровня 4о.
Издание подчеркивается, что o3-mini является "быстрой, дешевой, умной" моделью, которая создана для "сокрушения" DeepSeek.
29 января сообщалось, что руководство Военно-морских сил США запретило своим служащим использовать китайский чат-бот DeepSeek в связи с потенциальными проблемами в сфере безопасности и этическими соображениями, которые обусловлены происхождением сервиса.
За один день китайская языковая модель DeepSeek-R1 смогла стать одним из самых популярных приложений в мире, обвалить акции Nvidia на $600 млрд и стать конкурентом ChatGPT. "Газета.Ru" протестировала нейросеть, чтобы ответить, почему все заговорили о DeepSeek, что она умеет, чем удивляет и как ей пользоваться в России.
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