OpenAI вынужден выпустить новую ИИ-модель

OpenAI выпустит новую модель искусственного интеллекта (ИИ) o3-mini уже в пятницу, 31 января, раньше запланированного срока, на фоне успеха модели R1 от китайской компании DeepSeek.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Wired со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что o3-mini станет доступна для API и для чат-бота. Источники утверждают, что новая модель ИИ от OpenAI обладает способностью к рассуждениям o1 и скоростью уровня 4о.

Издание подчеркивается, что o3-mini является "быстрой, дешевой, умной" моделью, которая создана для "сокрушения" DeepSeek.

29 января сообщалось, что руководство Военно-морских сил США запретило своим служащим использовать китайский чат-бот DeepSeek в связи с потенциальными проблемами в сфере безопасности и этическими соображениями, которые обусловлены происхождением сервиса.

За один день китайская языковая модель DeepSeek-R1 смогла стать одним из самых популярных приложений в мире, обвалить акции Nvidia на $600 млрд и стать конкурентом ChatGPT. "Газета.Ru" протестировала нейросеть, чтобы ответить, почему все заговорили о DeepSeek, что она умеет, чем удивляет и как ей пользоваться в России.