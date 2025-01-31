30 новых автобусных маршрутов в Азербайджане

Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) в рамках мероприятий, связанных с повышением качества пассажирских перевозок, выставляет на конкурс междугородние автобусные маршруты - Баку-Гянджа, Баку-Лянкяран, Баку-Тертер, Баку-Агдаш, Баку-Джалилабад, Баку-Огуз, Баку-Масаллы, Баку-Бейлаган, Баку-Имишли, Баку-Агджабеди, Баку-Габала, Баку-Джебраил, Баку-Зангилан (село Агалы), Баку-Губадлы, Гянджа-Астара, Гянджа-Загатала, Сумгайыт-Мингячевир, Сумгайыт-Губа, Сумгайыт-Кюрдамир, Сумгайыт-Газах, Сумгайыт-Ханкенди-Лачин, Астара-Мингячевир, Мингячевир-Агджабеди, Шеки-Мингячевир, Барда-Шеки, Агджабеди-Ханкенди-Лачин, Горадиз-Лачин, Худат-Губа, Набрань-Гусар и Нафталан-Суговушан.

Об этом сообщили Day.Az в AYNA.

Конкурс проводится в соответствии с "Правилами проведения конкурса по привлечению перевозчиков к пассажирским перевозкам на регулярных внутригородских (внутрирайонных), междугородних (межрайонных) и международных маршрутах автомобильным транспортом", утвержденными постановлением №52 Кабинета министров от 3 апреля 2009 года.

Документы будут приниматься до 17:00 1 марта 2025 года в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (адрес: город Баку, улица Г. Мамедова, 5; контактное лицо: Эльсевяр Гадимов, тел.: 050-855-53-55, электронная почта: [email protected].

Отмечается, что наряду с основными автобусами, на конкурс должны быть представлены и резервные.

Предложения заявителей будут рассмотрены комиссией по 3 лотам в направлениях Баку-Гянджа, Баку-Лянкяран и Баку-Тертер 4 марта; по 7 лотам в направлениях Баку-Агдаш, Баку-Джалилабад, Баку-Огуз, Баку-Масаллы, Баку-Бейлаган и Баку-Имишли - 11 марта; по 7 лотам в направлениях Баку-Агджабеди, Баку-Габала, Гянджа-Астара, Гянджа-Загатала, Сумгайыт-Мингячевир, Сумгайыт-Губа и Сумгайыт-Кюрдамир - 14 марта; по 7 лотам в направлениях Сумгайыт-Газах, Астара-Мингячевир, Мингячевир-Агджабеди, Шеки-Мингячевир, Барда-Шеки, Сумгайыт-Ханкенди-Лачин и Агджабеди-Ханкенди-Лачин - 18 марта; по 7 лотам в направлениях Баку-Джебраил, Баку-Зангилан (село Агалы), Баку-Губадлы, Горадиз-Лачин, Худат-Губа, Набрань-Гусар и Нафталан-Суговушан - 28 марта.

Информацию о расписании по маршрутам можно получить здесь.

Междугородние (межрайонные) и внутригородские (внутрирайонные) маршрутные линии представляются на конкурс поэтапно в соответствии с требованиями законодательства. Цель - повышение качества, безопасности и комфорта обслуживания в сфере пассажирских перевозок.