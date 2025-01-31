Опубликованы кадры разрушенной армянами могилы Микаила Гёзалова

В сети появились кадры разрушенной могилы бывшего главы исполнительной власти города Шуша Микаила Гёзалова.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, могила находится в селе Мерзили Агдамского района.

На опубликованных кадрах видно, что место захоронения Гёзалова, как и другие захоронения вокруг, подверглась разрушению во время армянской оккупации региона.

Микаил Гёзалов сыграл ключевую роль в защите города Шуша и других населенных пунктов Карабаха. Он был одним из основателей 816-го территориального батальона самообороны, который стал одной из первых официальных воинских частей Национальной армии Азербайджана.

Гёзалов лично руководил операциями по освобождению занятых армянами населенных пунктов, включая Галадереси, Бёюк Галадереси и Салатынкэнд.

Гибель Микаила Гёзалова

11 декабря 1991 года он был застрелен в своем рабочем кабинете в Шуше. Его убийство остается одной из трагических страниц в истории Карабаха.

Разрушенные кладбища, в том числе могила Гёзалова, наглядно демонстрируют масштаб вандализма, который произошел в годы оккупации.