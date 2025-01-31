Похоронены погибшие в результате взрыва в Агджабеди

Похоронены погибшие в результате взрыва гранаты в Агджабеди.

Как сообщает Day.Az, Бахруз Гулиев, Натиг Гулиев и Шамиг Гулиев, погибшие в результате взрыва, были похоронены на кладбище поселка Хиндарх, где проживала семья, а братья Мухаммед Мамедли и Мурад Мамедли, приехавшие погостить в доме своего деда из села Амирли Бардинского района - на кладбище села Амирли.

Остальные члены семьи - Ульвия Мамедли и Айсун Гулиева - находятся на лечении в больнице, их состояние оценивается как средней тяжести.