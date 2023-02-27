5 азербайджанцев, удостоенных высших наград и орденов в Российской Империи

Day.Az рассказывает о пяти азербайджанцах, которые были удостоены самых высших наград и нескольких орденов в Российской империи за короткое время.

1) Прозванный богом русской артиллерии Али Ага Шыхлинский. Награждён 19 орденами и медалями.

2) Гусейн Хан Нахичеванский, генерал - адъютант императора. Единственный мусульманин в Российской армии, удостоенный такого звания. Награждён 29 орденами и медалями.

3) Самедбек Садыхбек оглы Мехмандаров - генерал от артиллерии Российской Императорской Армии. Был удостоен Георгиевского оружия, украшенного бриллиантами, за всю Первую мировую войну такой награды удостоились всего 8 человек.

4) Фаррух Гаибов - первый лётчик Азербайджана, единственный лётчик в истории Российской империи, который одновременно был удостоен сразу трех боевых орденов - Св.Анны 3-й степени с мечами и бантом, Св.Анны 2-й степени с мечами и Св.Георгия 2-й степени.

5) Адмирал Российской империи Ибрагим бек Асланбеков. В 1881-м году принимавшему участие в церемонии коронации императора Александра III адмиралу Ибрагим беку Асланбекову была дарована сабля и денежный приз в размере годового оклада. Полуостров Асланбекова, Охотское море, Сахалинские острова, открыт экипажем в 1882-м году и назван в честь Командующего Тихим океаном, контр-адмирала эскадрильи Ибрагим бек Аллахверди бек оглы Асланбекова.

Список азербайджанцев-генералов Российской империи:

1) Гусейн Хан Нахичеванский

2) Агабеков Садых Бек, генерал-майор

3) Агаев Николай Николаевич, генерал-лейтенант (1880)

4) Агаларов Гасан Бек, генерал-лейтенант (1877)

5) Агаси Бек Авшаров Александр Александрович, генерал-лейтенант (1896)

6) Араблинский Балакиши Али Бек, генерал-лейтенант (1898)

7) Асланбегов Аврамий Богданович, вице-адмирал (1887)

8) Бакиханов Абдул Ага, генерал-майор (1872)

9) Бакиханов Гасан Ага, генерал-майор (1879)

10) Бакиханов Джафар Кули Ага, генерал-лейтенант (1864)

11) Везиров Фиридун Бек, генерал-майор (1906)

12) Гайдаров Наум Касьянович, генерал-майор (1884)

13) Гасан Хан Мирза Ага Бек Оглы, генерал-майор (1885)

14) Гашимбеков Алияр Бек, генерал-майор (1909)

15) Джеваншир Джафар Кули Ага, генерал-майор (1850)

16) Едигаров Ассадулла Бек, генерал-майор (1895)

17) Едигаров Исрафил Бек, генерал-лейтенант (1883)

18) Каджар Акбер Мирза, генерал-майор (1912)

19) Каджар Аманулла Мирза, генерал-майор (1917)

20) Каджар Риза Кули Мирза, генерал-майор (1883

21) )Каджар Фейзулла Мирза, генерал-майор (1917)

22) Каджар Шафи Хан, генерал-майор (1908)

23) Каджар Эмир Кязим Мирза, генерал-майор (1909)

24) Карабахский Ибрагим Халил Хан, генерал-лейтенант (1805)

25) Карабахский Мехти Кули Хан, генерал-майор (1805)

26) Карабахский Мухаммед Гасан Ага, генерал-майор (1805)

27) Куткашенский Исмаил Бек, генерал-майор (1850)

28) Мамед Гасан Ага, генерал-майор

29) Мехмандаров Самедбек, генерал от артиллерии (1915)

30) Новрузов Мирза Гаджи Бек, генерал-лейтенант (1896)

31)Нахичеванский Гусейн Хан, генерал от кавалерии (1916)

32) Нахичеванский Исмаил Хан, генерал от кавалерии (1908)

33) Нахичеванский Келбали Хан, генерал-майор (1874)

34) Нахичеванский Эхсан Хан, генерал-майор (1837)

35) Талышинский Мир Ибрагим Хан, генерал-майор (1883)

36) Талышинский Мир Кязим Бек, генерал-майор (1914)

37) Талышинский Мир Мустафа Хан, генерал-лейтенант (1813)

38) Талышханов Мир Асад Бек, генерал-майор (1916)

39) Усубов Ибрагим Ага, генерал-майор (1917)

40) Хойский Джафар Кули Хан, генерал-лейтенант (1806)

41) Хойский Искендер Хан, генерал-лейтенант (1890)

42) Шекинский Исмаил Хан, генерал-майор (1815)

43) Шекинский, Селим Хан, генерал-лейтенант (1805)

44) Ширванский Ага Хан, генерал-майор (1877)

45) Ширванский Джавад Хан, генерал-майор (1877)

46) Ширванский Мустафа Хан, генерал-лейтенант

47) Шихлинский Али Ага, генерал-лейтенант (1917)