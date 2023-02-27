5 азербайджанцев, удостоенных высших наград и орденов в Российской Империи - ФОТО
Day.Az рассказывает о пяти азербайджанцах, которые были удостоены самых высших наград и нескольких орденов в Российской империи за короткое время.
1) Прозванный богом русской артиллерии Али Ага Шыхлинский. Награждён 19 орденами и медалями.
2) Гусейн Хан Нахичеванский, генерал - адъютант императора. Единственный мусульманин в Российской армии, удостоенный такого звания. Награждён 29 орденами и медалями.
3) Самедбек Садыхбек оглы Мехмандаров - генерал от артиллерии Российской Императорской Армии. Был удостоен Георгиевского оружия, украшенного бриллиантами, за всю Первую мировую войну такой награды удостоились всего 8 человек.
4) Фаррух Гаибов - первый лётчик Азербайджана, единственный лётчик в истории Российской империи, который одновременно был удостоен сразу трех боевых орденов - Св.Анны 3-й степени с мечами и бантом, Св.Анны 2-й степени с мечами и Св.Георгия 2-й степени.
5) Адмирал Российской империи Ибрагим бек Асланбеков. В 1881-м году принимавшему участие в церемонии коронации императора Александра III адмиралу Ибрагим беку Асланбекову была дарована сабля и денежный приз в размере годового оклада. Полуостров Асланбекова, Охотское море, Сахалинские острова, открыт экипажем в 1882-м году и назван в честь Командующего Тихим океаном, контр-адмирала эскадрильи Ибрагим бек Аллахверди бек оглы Асланбекова.
Список азербайджанцев-генералов Российской империи:
1) Гусейн Хан Нахичеванский
2) Агабеков Садых Бек, генерал-майор
3) Агаев Николай Николаевич, генерал-лейтенант (1880)
4) Агаларов Гасан Бек, генерал-лейтенант (1877)
5) Агаси Бек Авшаров Александр Александрович, генерал-лейтенант (1896)
6) Араблинский Балакиши Али Бек, генерал-лейтенант (1898)
7) Асланбегов Аврамий Богданович, вице-адмирал (1887)
8) Бакиханов Абдул Ага, генерал-майор (1872)
9) Бакиханов Гасан Ага, генерал-майор (1879)
10) Бакиханов Джафар Кули Ага, генерал-лейтенант (1864)
11) Везиров Фиридун Бек, генерал-майор (1906)
12) Гайдаров Наум Касьянович, генерал-майор (1884)
13) Гасан Хан Мирза Ага Бек Оглы, генерал-майор (1885)
14) Гашимбеков Алияр Бек, генерал-майор (1909)
15) Джеваншир Джафар Кули Ага, генерал-майор (1850)
16) Едигаров Ассадулла Бек, генерал-майор (1895)
17) Едигаров Исрафил Бек, генерал-лейтенант (1883)
18) Каджар Акбер Мирза, генерал-майор (1912)
19) Каджар Аманулла Мирза, генерал-майор (1917)
20) Каджар Риза Кули Мирза, генерал-майор (1883
21) )Каджар Фейзулла Мирза, генерал-майор (1917)
22) Каджар Шафи Хан, генерал-майор (1908)
23) Каджар Эмир Кязим Мирза, генерал-майор (1909)
24) Карабахский Ибрагим Халил Хан, генерал-лейтенант (1805)
25) Карабахский Мехти Кули Хан, генерал-майор (1805)
26) Карабахский Мухаммед Гасан Ага, генерал-майор (1805)
27) Куткашенский Исмаил Бек, генерал-майор (1850)
28) Мамед Гасан Ага, генерал-майор
29) Мехмандаров Самедбек, генерал от артиллерии (1915)
30) Новрузов Мирза Гаджи Бек, генерал-лейтенант (1896)
31)Нахичеванский Гусейн Хан, генерал от кавалерии (1916)
32) Нахичеванский Исмаил Хан, генерал от кавалерии (1908)
33) Нахичеванский Келбали Хан, генерал-майор (1874)
34) Нахичеванский Эхсан Хан, генерал-майор (1837)
35) Талышинский Мир Ибрагим Хан, генерал-майор (1883)
36) Талышинский Мир Кязим Бек, генерал-майор (1914)
37) Талышинский Мир Мустафа Хан, генерал-лейтенант (1813)
38) Талышханов Мир Асад Бек, генерал-майор (1916)
39) Усубов Ибрагим Ага, генерал-майор (1917)
40) Хойский Джафар Кули Хан, генерал-лейтенант (1806)
41) Хойский Искендер Хан, генерал-лейтенант (1890)
42) Шекинский Исмаил Хан, генерал-майор (1815)
43) Шекинский, Селим Хан, генерал-лейтенант (1805)
44) Ширванский Ага Хан, генерал-майор (1877)
45) Ширванский Джавад Хан, генерал-майор (1877)
46) Ширванский Мустафа Хан, генерал-лейтенант
47) Шихлинский Али Ага, генерал-лейтенант (1917)
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