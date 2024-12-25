Когда тела погибших в результате крушения самолета AZAL будут доставлены в Азербайджан?

Тела пассажиров и членов экипажа, погибших в результате крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines вблизи города Актау (Казахстан), в ближайшее время будут доставлены в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и ЗАО Azerbaijan Airlines.

Одновременно для перевозки пострадавших запланирован специальный рейс авиакомпании. Их транспортировка в Баку этим рейсом будет осуществлена, если врачи разрешат это, исходя из состояния здоровья пострадавших.

В связи с этим компетентные государственные органы Азербайджана и Казахстана предпринимают все необходимые меры.