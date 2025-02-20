https://news.day.az/society/1731779.html Баку замело - ФОТО - ВИДЕО В настоящее время в Баку идет сильный снег. Как сообщает Day.Az, снег продолжает интенсивно падать в большинстве районов города, создавая красивые пейзажи. Представляем фото и видео снежного Баку:
Баку замело - ФОТО - ВИДЕО
В настоящее время в Баку идет сильный снег.
Как сообщает Day.Az, снег продолжает интенсивно падать в большинстве районов города, создавая красивые пейзажи.
Представляем фото и видео снежного Баку:
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