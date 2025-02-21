Совместное заявление МВД, Генпрокуратуры и ANAMA по поводу минного инцидента в Ходжалы
21 февраля 2025 года в селе Улубаба Ходжалинского района, освобожденном от оккупации, произошел подрыв на мине.
Как передает Day.Az, об этом сообщили пресс-служба Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, Генеральной прокуратуры и Агентства по разминированию (ANAMA),
Иманов Нагы Новруз оглу (1963 г.р.), наступил на противопехотную мину в неразминированной зоне.
В результате взрыва он получил травму ноги.
По данному факту проводится расследование в прокуратуре Ходжалинского района.
МВД, Генпрокуратура и ANAMA призывают граждан соблюдать меры безопасности, обращать внимание на предупредительные знаки о минной опасности и не заходить на незнакомые территории.
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