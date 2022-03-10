Пылающие костры, подбрасывания шапок, хождения в гости - праздник Новруз особенно пышно отмечается в древних городах Азербайджана. Чтобы воочию увидеть это многообразие и ощутить возрождение и пробуждение природы во время предстоящего праздника Новруз, настоятельно рекомендуем вам прогуляться по древней Гяндже, поехать к озерам Гёйгёлю, Маралгёл, насладиться красивой природе Хаджикеда.

Держим путь в Гянджу

Из Баку в Гянджу ходят прямые автобусы и скоростные поезда. Благодаря мягкому климату Гянджа особенно красива весной и осенью. Остановиться в Гяндже можно в гостевых домах и отелях, есть как пятизвездочные, так и 3-4-звездочные гостиницы. На прогулку по Гяндже уходит минимум три дня, и в этом случае, конечно, выгоднее всего снимать жилье. В городе можно пользоваться общественным транспортом и такси, обратите внимание, что цены вдвое ниже, чем в Баку.

В каждом уголке Гянджи можно найти неизгладимые следы нашей древней истории. Начните с центра города, который гянджинцы называют "горкомом".

Мавзолей Низами

Мавзолей Низами также можно считать символом Гянджи. Первая постройка мавзолея на въезде в город, в селе Ахмедлы, относится к XIII-XIV векам. Однако мавзолей на востоке Гянджи был построен в 1947 году и реконструирован в 1991 году. В последние годы мавзолей Низами был капитально отреставрирован и на площади 35 гектаров был основан городок.

Крепостные ворота: музеи

Строительство Музея археологии и этнографии началось в январе 2012 года и было завершено в январе 2014 года. Из истории известно, что в Гянджинской крепости было пять ворот. Этот вновь созданный памятник является отреставрированной версией городских ворот под названием "Ворота мавзолея". Основная часть крепости, построенная по обеим сторонам шоссе Гянджа-Баку, общей длиной 50 метров и высотой 22 метра, имеет пять этажей, в том числе главная колонна имеет семь этажей. Перед ним был поднят национальный флаг высотой 75 метров, а вокруг разбит парк. С правой стороны комплекса памятников создан герб Гянджи. Подземный туннель длиной 62 метра соединяет две башни. Рекомендуем посетить музей "Низами Гянджеви", в котором представлено наследие великого азербайджанского поэта, знаменитый центр Мяхсяти Гянджеви.

Религиозный комплекс "Имамзаде"

В разных регионах Азербайджана есть могилы потомков пророка Мухаммеда. Поскольку эти люди - дети имамов, эти места называются "Имамзаде". В настоящее время в Азербайджане в Нахчыване, Шамахе, Барде и Масаллы есть святыни Имамзаде. По мнению некоторых исследователей в этой области, после Саудовской Аравии и Ирака больше всего могил потомков Пророка находится в Азербайджане.

Одной из таких святынь является историко-архитектурный памятник VIII века в Гяндже - религиозно-культурный комплекс "Имамзаде", известный в народе как "Голубой купол", "Голубая мечеть" или "Голубой имам", считается одним из самых ценных архитектурных памятники города и страны в целом. Самым ценным памятником этого комплекса является гробница. Здесь похоронен Ибрагим, сын пятого имама Мухаммада Бакира.

Хан Багы

Хан Багы, также известный как Сардар Багы, является одним из самых красивых и зеленых парков в Гяндже и Азербайджане. Сад, расположенный в центре города, был заложен в 1847 году по инициативе князя Михаила Воронцова, наместника царя на Кавказе.

Улица Джавадхана

В последние годы улица Джавадхана была капитально отремонтирована и реконструирована и превращена в богатый музей под открытым небом. Джавадхан считается одной из самых выдающихся фигур в истории Гянджи. Улица его имени - одно из центральных и старинных мест города.

На этой улице также находится здание, в котором впервые во времена Азербайджанской Демократической Республики издавалась газета "Азербайджан". Дом, в котором жили братья Хасмамедовы, одни из основателей АДР, а также дом, построенный в 1899 году и в котором жил немецкий инженер Зингер, также являются историческими зданиями на улице Джавадхана.

Мечеть Шаха Аббаса

Мечеть Шаха Аббаса, также известная среди жителей Гянджи как Джума-мечеть, была построена в 1606 году по просьбе Шаха Аббаса. Архитектором мечети был шейх Бахаддин Мохаммад Амиль, который в то время был архитектором многих зданий в Гяндже.

Чёкяк Хамамы

Чёкяк Хамамы (баня) построена в 1606 году по проекту архитектора Шейха Бахаддина. Как при строительстве этого здания, так и в мечети Шаха Аббаса использовалась смесь яичного белка, глины, извести и красного кирпича.

"Бутылочный дом"

Это одно из самых примечательных зданий в центре Гянджи. Он был построен в 1960-1964 годах с использованием 50 000 стеклянных бутылок. Это здание, которое жители Гянджи называют "бутылочным домом", также включено в список исторических произведений.

Парково-бульварный комплекс "Гянджачай"

Протяженность парково-бульварного комплекса составляет 1,2 километра. Строительство комплекса общей площадью 34 га началось в 2014 году, он имеет все необходимые условия для отдыха, обширное освещение, 15 фонтанов и 10 статуй различной композиции. По обеим сторонам русла реки построена 2,4-километровая бетонная подпорная стена.

На бульваре построены площадь Флага, комплекс "Али и Нино", Дом печати, Дом книги, Детский развлекательно-торговый центр, три шестиэтажных и семиэтажных жилых дома, три кафе, ресторана и кинотеатра, уличные аттракционы и другие социальные объекты. Здесь проложили велодорожку протяженностью 1,7 км и две велопарковки, установили большой монитор.

Гёйгёль, Маралгёль

В результате землетрясения в Гяндже в 1139 году часть горы Кяпаз обрушилась и перекрыла реку Агсу. Это природное явление привело к созданию Гёйгёля, одного из самых красивых мест в Азербайджане.

Гянджинский Парк "Истиглал" ("Независимость")

На постаменте памятника выгравированы текст Декларации о независимости, цитаты великого лидера Гейдара Алиева и Президента Ильхама Алиева об АДР и решения, принятые правительством Азербайджанской Демократической Республики в Гяндже.

Караван-сарай "Угурлу хан"

Караван-сарай "Угурлу хан", являясь памятником древней архитектуры, отражает определенный период нашей истории. Когда-то Гянджу, считающуюся торговым центром, расположенным на Шелковом пути, посещали бесчисленные гости из зарубежных стран, которые останавливались в этом караван-сарае.

Селимский караван-сарай

Исторический караван-сарай, относящийся к XIV веку, был построен элханидским правителем Абу Саидом Бахадуром в Агкендском районе Гянджи. Тем, кто едет в Гянджу, стоит добавить этот памятник в список достопримечательностей, которые необходимо посетить.

Хаджикендская зона отдыха

Знаменитое село Хаджикенд с удивительной природой и хорошими условиями для отдыха особенно привлекательно своей весенней атмосферой и празднованием Новруза.

Парк-комплекс Гейдара Алиева

Парк Гейдара Алиева, который был основан 21 января 2012 года и открыт 21 января 2014 года, является одним из самых очаровательных и привлекательных мест в Гяндже. Этот парк также входит в пятерку крупнейших парков мира. Он занимает площадь 450 га и имеет длину 2 километра.

"Триумфальную Арку" шириной 20 м, длиной 50 м и высотой 38 м высотой 30 метров. На Арке имеется смотровая площадка, для подъема на которую установлены лестницы и лифт. Обязательны к посещению имеющиеся в парке искусственное озеро, водопад, музей современного искусства и амфитеатр.

Что поесть в Гяндже?

Когда говорят о гянджинской кухне, первое, что приходит на ум, это пахлава и довга. Поедание сладких голубцов с наршарабом также является особенностью кухни гянджинцев.

Пахлава, приготовленная в Гяндже, имеет светлый цвет и готовится на медной сковороде на углях.

Гянджинская довга из мяты, шпината и сельдерея, гутабы-кятя из мяса, белого сыра или зелени - это незабываемое наслаждения для любого гурмана. Еще одно блюдо, которое должно быть в вашем туристическом меню - Шах-плов с сытной бараниной, сухофруктами и луком. Вкусы и ароматы гянджинских блюд еще долго будут вас преследовать и звать обратно в этот невероятно теплый и гостеприимный город.

Приятных путешествий!

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