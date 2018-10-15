Когда появились первые концлагеря

Концентрационные лагеря, которые сегодня ассоциируются с фабриками смерти Третьего Рейха и советским Гулагом, на самом деле были изобретены задолго до Второй мировой войны.

Но сперва нужно определить, что понимать под словом "концлагерь". Если это место принудительного содержания с ужасными условиями, то концлагеря существовали почти всю историю человечества. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.



До становления прав человека, с военнопленными никогда не церемонились. Однако если говорить о концлагере как о месте, где содержатся люди именно с целью медленного снижения их численности, то до такого человечество додумалось только в конце XIX века.



Гражданская война в США Самыми первыми концлагерями были лагеря для военнопленных во время гражданской войны Севера и Юга в США. Например, Андерсонвилль, который построили южане в Джорджии. Условия там были ужасными: заключенные северяне умирали от голода, а их фотографии сложно отличить от снимков узников Дахау. Процветали инфекционные болезни, которые тогда еще пока не умели лечить.



Однако жизнь надсмотрщиков лагеря не сильно отличалась от жизни военнопленных. Дело в том, что к концу войны Конфедеративные Штаты переживали тяжелейший кризис продовольствия. Им было нечем кормить и лечить своих собственных солдат, не говоря уже о военнопленных.



Поэтому охрана Андерсонвилля ела из одного котла с заключенными и болела с ними теми же болезнями. Узники этого лагеря стали жертвами не намеренного истребления, а общей критической ситуации на всем воюющем американском Юге. Когда в 1865 году лагерь был освобожден, фотографии его заключенных произвели эффект разорвавшейся бомбы. Вся Америка была шокирована варварским обращением с военнопленными.



Проигравшие войну южане решили свалить вину на коменданта лагеря Генри Уирца. Ему быстро создали имидж жестокого садиста, который измывался над военнопленными ради собственного удовольствия. После достаточно быстрого судебного разбирательства он был казнен.



Концлагеря северян, о которых известно гораздо меньше (историю пишет победитель), были порой даже более ужасными местами. Например смертность в лагере Дуглас в Мичигане составляла 10% (по сравнению с 9% в Андресонвилле).



Большинство заключенных жили в палатках круглый год, а минусовая температура зимой в Мичигане не редкость. Туалетами были огромные ямы, содержимое которых просачивалось в резервуары с питьевой водой. Заключенных принуждали носить мешки вместо одежды, чтобы ограничить возможность побега.



Система наказаний в этом лагере было поистине садистской: заключенных подвешивали за ноги, или ставили босиком в сугроб на несколько часов.



Англо-бурская война



Англия долго пыталась поработить маленькие, но гордые бурские республики Трансвааль и Оранжевую в Южной Африке. А буры, потомки голландских колонистов, оказывали им достойное сопротивление. Они организовывали партизанские отряды, в которых воевали даже женщины и дети. Все дошло до того, что британское командование пришло к необходимости истребить этот народ.



Всех мирных буров - то есть женщин, детей и недееспособных, которых находили английские солдаты, сгоняли в огороженные колючей проволокой секторы. Их деревни и поля сжигались. К концу 1901 года в таких концлагерях содержалось около 120-160 тысяч человек - половина всех буров. 26 тысяч из них - каждый пятый, погибли от голода и эпидемий. 13 тысяч из них - дети.

Лагеря для буров были разными, в некоторых из них условия были относительно приемлемыми, другие же представляли собой ужасные места, в которых было непросто выживать. Некоторые лагеря представляли собой палатки, в которых теснились узники, которым из всей утвари выдали только по одеялу. Интересно, что британское правительство ради сохранения имиджа называло эти концлагеря "местами спасения", а пленных буров - "гостями Британской империи".



Первая мировая война



Все страны-участницы организовывали лагеря для военнопленных. Зачастую в них были невыносимые условия, и люди умирали в огромных количествах. Но это было скорее следствием экономии и ошибок управления, чем намеренным истреблением. Но во время Первой мировой войны были и прецеденты настоящих концлагерей, направленных на уничтожение определенных групп населения.



В ходе геноцида русин на территории Европы впервые появились концлагеря. Концентрационный лагерь Талергоф в Австрии, через который с 4 сентября 1914 по 10 мая 1917 года прошло около 20 000 заключенных, четверть из них были казнены или погибли от болезней и голода.



Узники лагеря были русинами - маленьким народом восточных окраин Австро-Венгрии, который симпатизировал русскому народу. Русины виделись властям империи опасными коллаборационистами, поэтому их было решено уничтожить. Заключенные лагеря жили в палатках и спали на соломе до середины зимы 1914-1915 годов.



К концлагерям можно отнести и лагеря для перемещения, которые создавались в Османской империи во время геноцида армян в 1915-1916 годы. Армяне массово перемещались в отдаленные регионы империи. Это делалось для того, чтобы разобщить народ. При этом было дано указание на "сокращение численности", поэтому организаторы перемещений поддерживали ужасные условия, от которых погибали люди. Через перемещения в 1915-1916 годы прошло в общей сложности 700 000 армян.



Эти лагеря строились на пустынных территориях современных юго-восточной Турции и северной Сирии. Они представляли собой палатки, сшитые из разных кусков ткани, которые стояли очень близко друг к другу. Питание для заключенных не предусматривалось как таковое, за исключением редких случаев. Однако если у узника были деньги, он мог купить себе и еду, и более надежную палатку. Бедняки же были обречены на нищенское существование и, зачастую, на голодную смерть.