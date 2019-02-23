Свадебные традиции Азербайджана опираются на древние и богатые народные верования, фольклор, несут на себе отпечатки многовековой культуры нашего народа и других народов, живущих на этой земле.

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Обряды, связанные со свадебными торжествами, во всех регионах Азербайджана, можно сказать, одинаковы, при этом в каждой этнографической зоне имеются свои специфические особенности.

В Лянкяранской зоне, например, предпочтение отдавалось родственным бракам. Основной причиной было близкое знакомство с нравственным обликом родственницы, сохранение генетической чистоты, меньший свадебный расход и, наконец, не допущение перехода материальных ценностей семьи в чужие руки. Как вы видим, именно эти обычаи отразились в народных поговорках "сюмюйумю йад сюмюйуне джалама" ("не смешивай наши кости с чужими костями"), "гызымыз варса, оглумуз да вар" ("есть сын, есть и дочь") и т.д. В прошлом в Лянкяранской зоне свадьбы под названием "ширни" проходили 3-7 дней, а в богатых семьях - 40 дней и 40 ночей.

Свадебные традиции Шеки-Закатальского региона отличаются некоторыми особенностями. Например, в Шеки-Закатальском регионе и у невесты, и у жениха бывают сагдыш-солдыш, которые должны быть обязательно холостыми. В соответствии с обычаями и традициями, только они могут быть в контакте с женихом, удалившимся в невестин угол, до бейгёрушме. После свадьбы выплачивают со стороны жениха и невесты этим четырём людям хеляты в знак своего согласия и благодарности. Их ещё по-другому называют "беййаны", "везиры", "янчи", "саггал".

В Нахчыване девушку при выходе из отцовского дома забрасывали яблоками, кроме того, когда ее приводили в дом мужа, маленький мальчик должен был снять красное покрывало с лица невесты и убежать, что должно было предвещать рождение первенца-мальчика.

В Гяндже, когда приезжают забирать невесту, ее брат завязывает красную ленту вокруг талии и платок на руку, а в платок кладёт деньги или золотую монету, либо золотое украшение. Сторона девушки посылает 20-25 ширин-чорек в дом жениха в день свадьбы. На третий день после свадьбы бывает уч-аши в доме жениха, где собираются женщины с обеих сторон, сторона невесты должна накрыть стол, каждой гостье со стороны жениха дают по ширин-чореку. Гянджабасарские свадьбы сопровождались обычно зурной и сазом, здесь читали дастаны. После свадебного торжества перед тем, как жених и невеста зайдут домой, обязательно должны порезать барана, а потом кто-нибудь макает палец в кровь и оставляет отметину на лбу жениха и невесты.

На Карабахских свадьбах невеста в магар не приводилась, меджлис организовывается только для мужчин, женщины приходили в магар ночью, после завершения трапезы. Украсть что-либо из дома невесты тоже относится тут к широко распространенным обычаям. Как только свадебный кортеж приближается к дому жениха, демонстрируются вещи, украденные из дома невесты, поэтому этот своеобразный обычай получил название "шейогурлугу", "хеспушлуг", "хекриздеме" (Агдам, Физули, Шуша, Тертер), "чыпытма" (Лачын, Джебраил), "хырсызлыг", "сиргят".

В Лагиче, где была развита обработка меди, в состав приданого включали до 60 штук медных орнаментированных чаш, мисок, а некоторые предметы приданого переходили из поколения в поколение.

В Губинской зоне девочки к брачному возрасту имели в качестве приданого по три-четыре ковра собственного изготовления. В этом регионе невеста приносила с собой в 7 мешочках образцы различных видов злаков, которые развешивались на стене - это было связано как с магической силой, придававшейся числу 7, так и с отношением к зерновым злакам и хлебу. В Губинском районе башлыг назывались "гыз пулу", "йол пулу", а в Шекинском - "аталыг пулу". Интересным отличительным обычаем деревень Губинского и Гусарского районов было то, что в день свадьбы невесту кормят мёдом.

На Абшеронских свадьбах широко были распространены такие игры и развлечения, как "шахсевен", "тырна", "хан-хан", "мейхана" и др. В последний день свадьбы совершался еще один важный обряд - "бей дурду", суть которого заключалась в том, что жениха, переодев в новый свадебный костюм, привозили в "тойхана", там в его честь собирали деньги.

В Мильско-Муганской зоне распорядитель свадьбы разламывал над головой жениха хлеб, желая ему достатка и благополучия. На Абшероне хлеб разламывали над головой невесты при входе в дом жениха, этот обычай был известен под названием "сер тахта".

Свадебных обычаев в регионах Азербайджана и у населяющих его народов великое множество, один интереснее другого. Всего не перечислишь.

А теперь поговорим обо всем подробнее.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Как и во многих культурах мира, в том числе и в Азербайджане сохранились изображения на камне ритуалов, связанных с брачной тематикой, рассказывает Малахат Фараджева, доктор философии в области истории. Например, в Гобустане есть пещера Окюзлер, где сюжет и тематика наскальных изображений совсем иная, чем в других пещерах. Здесь первобытный художник изобразил животных и людей в паре: два быка, два козла лицом друг к другу, изображение мужчины и женщины, держащихся за руки. Ритуальное значение данной пещеры как бы связывалось с символом продолжения рода племени.

Из этой седой древности в наши дни вошла традиция - ритуал свадебной процессии на гору Беюкдаш. Жители близлежащих сел Алят, Навои, Гаджигабул совершают торжественную прогулку на гору Беюкдаш. Они танцуют "яллы" перед гавалдашем и камнем с изображением его элементов.

Самые богатые обычаи и традиции в семейном быту азербайджанского народа наблюдаются в свадебных церемониях. Как и во всех культурах мира, в Азербайджане тоже на протяжении веков устраивались самобытные свадебные церемонии.

Как известно, предсвадебные обычаи составляли церемонии выбора невесты, сватовство и обручение. Обычаи выбора невесты, сватовства и обручения являлись первым этапом в череде предсвадебных ритуалов. Выбор невесты был одним из самых главных этапов, отметила Малахат ханум.

В конце 19-го - начале 20-го века обычно невест приглядывали будущие свекрови или родственницы жениха. Конечно, большое значение имела родословная невесты, ее навыки и умения. Интересно, что чаще всего в сельской местности выбирали невест у ручья, когда девушки шли за водой. Другими местами "смотрин" были свадьбы и различные торжества, а также бани.

"Хождение в баню в старину считалось особой церемонией и своего рода ритуалом. В баню женщины ходили со специальными медными инкрустированными сундуками, называвшимися "хамам сандыгы". Размеры сундука говорили о социальном положении хозяйки. У некоторых женщин этот "хамам сандыгы" несла служанка. В эти сундуки женщины обычно собирали свои драгоценности, украшения и туалетные принадлежности. Уже в бане после гигиенических процедур, хозяйки открывали свои сундуки и начинали наряжаться: наносили макияж (сурьма и т.д.), надевали свои драгоценности, украшения и показывали друг другу. Баня также была местом общения, здесь заодно и приглядывались к девочкам как к будущим невесткам.

Зачем далеко ходить, вот так, в начале прошлого века будущая свекровь моей бабушки приглядела ее, 13-летнюю девочку, для своего сына, моего деда. Моя бабушка вышла замуж в 13 лет. До 16-ти лет она жила в доме на женской половине. Когда я ее спрашивала: "Чем же ты занималась?", она отвечала: "Я играла "гелин-гелин", мы шили тряпичных кукол, я помогала по хозяйству, училась готовить еду. А когда мне исполнилось 16 лет, меня перевели в дом к мужу".

Таким образом, 3 года девочка жила в семье мужа как дочь, привыкая к обычаям и традициям этой семьи. Дедушка был жизнерадостным и гостеприимным человеком и был старше бабушки на несколько лет. Бабушка рассказывала, что у них была дача в Шувалане. Дед часто приглашал туда друзей и мугамное трио. Среди них были и корифеи мугама. Бабушка очень любила мугам. Я помню, как до конца своих дней она каждый день включала в половине второго дня свое маленькое радио и слушала. И когда объявляли какого-то исполнителя мугама, она, чуть улыбнувшись и уйдя мыслями в те времена, говорила: "Он был у нас на даче. Как он пел! Мы были на женской половине, готовили еду и выполняли различную работу по хозяйству. Как только начиналась музыка мы, юные особы, собирались за занавеской и, затаив дыхание, слушали эту волшебную музыку и даже иногда тайком подсматривали через щель в занавеске.

Женщины и те времена были в своем роде свободными. Но до наступления темноты обязательно уже должны были быть дома. Как-то она вспоминала, что села на свою арабу и поехала навестить родственников в селение Гала. Будучи молодой, заболталась со сверстницами и, конечно, до наступления сумерек поторопилась домой, гнала арбу что есть силы, чтобы успеть. И на ее беду, в этот день произошла революция, и все дороги по направлению в город были закрыты. И она попала домой поздно вечером. Ей за это попало от деда.

Вот такой была жизнь и быт молодой женщины на конкретном примере моей бабушки. Это своего рода этнографический материал. Во многих семьях в начале 20-го века была похожая история. Я привела конкретный пример из жизни и быта молодой семьи на жизненном примере моей бабушки", - рассказывает Малахат Фараджева.

Следующим и не менее важным и значимым обычаем являлось сватовство. Одним из самых древних обычаев азербайджанского народа являлось сватовство. Представители из числа близких родственников семьи жениха идут свататься домой в семью невесты. Но, прежде в доме жениха собираются агсаггалы и дают разрешение на сватовство.

После сватовства и после церемонии получения согласия семьи невесты, обе семьи начинают готовиться к обручению. На обручение семья жениха преподносит невесте кольцо, покрывало-шаль и сладости. Кольцо означает символ вечности, а шаль означает, что девушка покрыла голову и отныне является уже невестой. А сладости приносят, чтобы отношения были сладкими у молодых. Кроме того, семья жениха, в зависимости от возможностей, клала в "хончу" также одежду.

После этого девушка считалась обрученной, и никакая другая семья не имела права упоминать ее имя в качестве будущей невесты.

За день до свадьбы в доме невесты проводилась церемония "хна яхты". Эта церемония все больше набирает популярность и в наши дни.

На "хна яхты" приглашались женщины-музыканты, под звуки национальных инструментов гости танцевали и веселились. Пожилой женщине, приготовившей хну, дарили подарок, называвшийся "халят". Причем, эта женщина должна была в народе слыть благополучной, быть замужней, иметь сына, дочь. Мать невесты готовила "хончу" для этой женщины. В "хончу" клали сладости, ткани, шаль или предметы одежды. Приготовленной хной мазали ладони и красили волосы невесте. Жениху тоже посылали хну.

Только после вышеперечисленных ритуалов и церемоний определяется (с обоюдного согласия домов жениха и невесты) конкретный день свадьбы.

Свадьба является последним этапом, подтверждающим официально брак. В обеих семьях подготовка к свадьбе завершается ритуалами "палтаркесме" и "ширниичме". Люди жениха в нескольких "хонча" (подносы) приносят ткани, предметы одежды и набор принадлежностей для шитья (иголки, нитки, ножницы). Все это должно быть новым. По поверьям, если принесут старые ножници или иголки-нитки, то быть ссорам в молодой семье. Платье для невесты кроить выбирается пожилая женщина "агбирчек", умеющая шить и кроить, из благополучной семьи, вырастившаяя сына, дочь.

Еще со средних веков сохранился обычай зажигания свечей на свадьбе. Этот обычай и ныне используется во время свадебных церемоний. Существовал также обычай в день свадьбы осыпать голову жениха конфетами и ногулом. "Шабаш" (забрасывание деньгами жениха и танцующих) является одним из интересных обычаев. Этот обычай до сих пор сохранился во многих бакинских селах.

До сегодняшнего дня одним из сохранившихся обычаев является родительское благословение - "хеир-дуа", данных дочери в день переезда в дом мужа. Этот момент даже отразился в произведениях средневековых поэтов.

На свадьбе женщины вместе с молодыми участвуют в играх "Ахышта", "Ай лале бендим олум", "Устае Сельман". В тот же день в доме жениха устанавливается шатер - "тойхана". Около жениха в "тойхане" садятся 2 близких друга или родственника: "сагдыш" и "солдыш". Перед ними ставится большой поднос со сладостями, поют приглашенные музыканты. Развлечения продолжаются церемонией, называемой в народе "бяй терифи" (хвала жениху).

"Один из интересных обычаев - когда невеста выходит из отчего дома, мать ей дает хлеб. А в дом новобрачных в первую очередь вносили горящий чираг, чтобы всегда был свет в доме.

Очень много верований сохранились с древних времен, связанных со свадебными торжествами. Так, если под ногой невесты разобьется тарелка, то это к удаче. Если невеста, уходя из отцовского дома рассыпет горсть риса с упоминанием имен подруг, то они вскоре тоже выйдут замуж. На колени невесте сажали маленького ребенка - мальчика, чтобы ее первенцем был сын.

Свадьба во все времена была самым прекрасным и незабываемым торжеством для молодых. С давних времен это было самое веселое, живое мероприятие. С развитием общества эти традиции тоже менялись, обновлялись и развивались. Азербайджанский народ относился к созданию семьи как к святому делу, оберегая ее долговечность, стараясь поставить крепкую основу с самого начала.

СЛОВО НАШИМ БАБУШКАМ

ЗАХРА ГУСЕЙНОВА, 87 лет

"Азербайджанские девушки в мое время отличались своей скромностью, их с детства ограничивали в общении с противоположным полом, обучали домашним делам, умению вести себя правильно в семье. В наше время девочкам даже не давали учиться в школе, и при этом редко считались с их мнением, все в доме решал отец.

Я окончила школу с отличием, поступила в сельскохозяйственный техникум, но вскоре отец меня позвал и сказал, что выдает замуж, причем за человека старше меня на 20 лет, проживающего в деревне.

В наше время было очень важным, чтобы девушка умела готовить, ухаживать за мужем. Когда приходила в гости сторона жениха, девушка не имела права выходить, однако на столе лежали сладости, приготовленные ею, и родители жениха обязательно пробовали их на вкус.

Своего мужа я увидела только в день свадьбы. Свадьба проходила в палатке, девушка не имела права танцевать, о ней могли бы плохо подумать. На волосы и руки девушки наносилась хна, брови выщипывать девушка могла только после свадьбы, раньше так отличали замужних от незамужних. Платья были закрытыми и с длинными рукавами, почти до пола. На свадьбе невеста сидела в отдельной комнате и не имела права выйти. Мужская свадьба проводилась отдельно.

Наше приданое собирали в железный сундук. В приданое обязательно входило кялагаи. Уходя из дома, девушка плакала, что расстается с родителями, отец девушки обязательно провожал ее, держа в руке священный Коран".

МАХБУБА МУХТАРОВА, 81 год

"Помню, как все было в дни моей молодости.

Когда приходят сваты, они говорят о цели своего визита родителям девушки. После того, как родители соглашаются, девушке надевают кольцо. Если у парня нет материальной возможности сделать свадьбу, девушка должна ждать его, будучи обрученной. Сначала проходит "гыз тою". На "гыз тою" сторона жениха приносит девушке хончу, в основном наполненную одеждой, тканями, косынками и конфетами. В мое время не было корзинок, только подносы. Сам парень не должен был присутствовать на женской свадьбе.

Во дворе устанавливали палатку, еду готовили в другом доме. До часа-двух ночи длилась свадьба, любой проходящий мимо человек, сосед мог зайти даже без приглашения. После завершения "гыз тою" девушка возвращалась к себе домой. И начиналась подготовка к "оглан тою", то есть к мужской свадьбе. За день-два до этого события мать девушки вместе с 10 женщинами, среди которых были сестры, тети, подруги, отводили девушку в баню. Все это мероприятие оплачивалось со стороны семьи невесты, то есть ее мать платила за всех, кто шел в баню вместе с невестой. Иногда данное мероприятие сопровождалось игрой музыкантов.

До свадьбы проводилась церемония "хна яхты". На мужской свадьбе невеста не имела права присутствовать.

На свадьбе мою голову полностью покрыли красной косынкой, а поверх - скатертью праздничной, я ничего не видела, и меня отвезли в дом к жениху вместе с енгя. Через неделю после свадьбы устраивался "хяфтя хамамы", затем молодую навещали ее родные и родители.

Вот как все было..."

ХАНЫМ ГУЛИЕВА, 95 лет

"Меня мой муж украл, так что я вышла замуж против своей воли. Потом, чтобы задобрить моего отца, ему дали 6 голов скота. На свадьбу сторона жениха прибыла на коне, свадьба проходила в Джебраильском районе, в деревне Няизгулулар, в палатке. Сухую хну настаивали на заварке чая и мазали руки невесты. На свадьбу резали скот, водку не пили, пели ашуги. В приданое часто давали скот, матрасы и одеяла, изготовленные ее матерью.

Платье мы сами шили, тогда в магазинах такие вещи не продавались.

Раньше свадьбы были интереснее, пища была натуральная. Свадьба могла длиться несколько дней. Самым важным блюдом был плов, гарниром было вареное козье мясо.

Музыкальные инструменты изготавливались из камыша, были известны такие танцы, как Аг чичяим, Узундяря. Как сейчас помню, на моей свадьбе участвовали ашуги Мухаммед и Мустафа из соседних деревень..."

* * *

На этом завершаем наш рассказ о свадебных традициях азербайджанского народа. Какие-то из них перешли в наше время, какие-то, как "хна яхты", после долгого забвения, сегодня снова возвращаются и с удовольствием воспринимаются молодежью.

Каждому времени свое. И, конечно же, далеко не все традиции, пришедшие к нам через века, приемлемы сегодня. Но это наша история, наше прошлое, которое надо знать, помнить и передавать последующим поколениям.

Да и вообще - все новое, как известно, - это хорошо забытое старое...