Даже самый отдаленный от суеверий знает, что ему не следует свистеть дома. Мало кто вникал, почему возникла такая примета, однако боятся свистеть в своих домах практически все.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

"Не свисти - денег не будет!", - вряд ли есть хотя бы один русский человек, который не слышал эту фразу.

На самом деле считается, что свистом люди могут призвать в дом беды, нечисть и безденежье. Причем, как выяснил "Рамблер", выделяется несколько причин, по которым свист в доме так категорично воспринимается в народе.

Во-первых, свист неразрывно связан с ветром, а ветер, как считали наши предки, несет одни разрушения, а вместе с ними и бедствия. Так, после ураганов крестьянам нужно было восстанавливать кров, а значит тратиться. Поэтому своеобразная "имитация ветра" в доме только пугала народ. Кстати, моряки раньше также боялись свистеть, чтобы не "привлечь шторм".

Еще одной причиной такого категоричного отношения к свистящим в доме считается то, что свист присущ бездельникам. У работающего человека не найдется времени на подобное развлечение, а значит свист означает безработицу и, как следствие, разорение.

При этом на Руси верили, что свист раздражает домового. По старинным поверьям, свист настолько бесит домового, что он может покинуть жилище, забрав с собой благополучие и достаток хозяев.

Кроме того, люди также считали, что всякая нечисть общается именно свистом, поэтому свистящий человек только привлекает ее в дом.

Интересно, что на Руси верили и в то, что свист "отвращает лик Богородицы".

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