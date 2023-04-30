Рыбак в Таиланде нашел китовую рвоту стомостью десятки тысяч

В Таиланде рыбак нашел 3 кг китовой рвоты, которая по-научному называется "амбра", передает Day.Az со ссылкой на Турпром. Теперь он станет богатым: предварительная оценка обнаруженного им куска "плавающего золота" составляет $87.931. Тем временем туристы тысячами купаются в тех же водах и не знают, что ходят по миллионам долларов.

Согласно информации The Thaiger, 36-летний рыбак прогуливался по берегу в поисках креветок и крабов на пляже в районе Пак Нам Прасае, округ Клаенг (провинция Районг на востоке Таиланда), когда в воскресенье наткнулся на ценный китовый субпродукт.

Амбра - вещество, которое образуется в кишечнике кита. Только что извлеченная амбра представляет собой ком мягкой черной и дурно пахнущей массы, напоминающей фекалии. После окисления на воздухе твердеет, приобретая воскоподобную консистенцию, специфический приятный аромат и серый цвет. Основа амбры - высокополимерные спирты, наиболее пахучий из них - амбреин. Встречается плавающей в морской воде или выброшенной на берег. Она высоко ценится в парфюмерии, используется как фиксатор запаха. "Плавающее золото" используется в качестве ингредиента в дорогих духах, чтобы аромат держался дольше, и из-за его редкости продается по высокой цене.

Позднее таец рассказал, что практически сразу понял ценность находки, т.к. ранее видел в новостях, как выглядит амбра. Теперь он ждет экспертов, которые подтвердят, является ли амбра подлинной. По его словам, как только он получит сертификат, подтверждающий это, он готов немедленно продать китовую блевотину. Если она будет классифицироваться как амбра класса А, то ее можно продать по цене до $28,000 за 1 кг.