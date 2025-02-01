Интересная находка в Перу

В Перу группа археологов во главе с Хорхе Калеро Флоресом и Милдред Фернандес Паломино обнаружила систем тайных подземных ходов, о которых до последнего времени было известно только из устных легенд инков.

Как передает Day.Az со ссылкой Rg.ru, скрытые сооружения обнаружены под Куско, бывшей столицы империи инков. Ранее ученые знали о существовании подземных туннелей только из местных легенд. Проведенные раскопки подтвердили, что легенды не врали. Самым важным стало открытие туннеля, который соединял два важных для инков объекта: Храм Солнца и крепость Саксайуаман.

Новое открытие позволит лучше изучить как инженерные навыки, так и культурные практики инков. Обнаруженные туннели, по предварительным оценкам, датируются концом XV или началом XVI века. Найдены они относительно случайно.

Археологи отметили, что подземные сооружения отличаются невероятной точностью каменной кладки, что вообще характерно для инков. Стены туннелей к тому же выложены так, чтобы их не могло разрушить даже мощное землетрясение. Они способны и сейчас противостоять очень высокой сейсмической активности, распространенному в Андах явлению.

Отметили археологи и то, что под городом проложены сложные дренажные системы. Это говорит о том, что инки разработали технологию "управления сильными дождями и предотвращения наводнений". Исследователи предполагают, что туннели могли служить нескольким целям.

Некоторые археологи считают, что туннели представляли собой проходы, которыми тайно пользовались представители знати или жрецы. По секретным коридорам они вполне могли перемещаться между церемониальными зданиями, поражая простолюдинов своим внезапным появлением и исчезновением.

Другие исследователи считают, что туннели сами по себе могли нести сакральную функцию. На это указывают, например, небольшие ниши, вырезанные в стенах. Не исключено, что ниши служили для подношений, хотя внутри туннелей пока не удалось найти никаких артефактов.