https://news.day.az/society/1727042.html В регионе Азербайджана обнаружен труп мужчины В Гусарском районе Азербайджана в салоне автомобиля обнаружено тело мужчины. Как сообщает Day.Az, 31 января в селе Хулугоба было найдено тело жителя Хачмазского района Вахида Сирадж оглы Абдуллаева, 1959 года рождения. Тело находилось в принадлежащем ему автомобиле Ford Transit с госномером 99 KS 626.
В регионе Азербайджана обнаружен труп мужчины
В Гусарском районе Азербайджана в салоне автомобиля обнаружено тело мужчины.
Как сообщает Day.Az, 31 января в селе Хулугоба было найдено тело жителя Хачмазского района Вахида Сирадж оглы Абдуллаева, 1959 года рождения. Тело находилось в принадлежащем ему автомобиле Ford Transit с госномером 99 KS 626.
По предварительным данным, следов насильственной смерти не обнаружено.
В настоящее время районная прокуратура проводит расследование.
Ранее мы сообщали, что в Баку обнаружен труп мужчины.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре