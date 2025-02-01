В регионе Азербайджана обнаружен труп мужчины

В Гусарском районе Азербайджана в салоне автомобиля обнаружено тело мужчины.

Как сообщает Day.Az, 31 января в селе Хулугоба было найдено тело жителя Хачмазского района Вахида Сирадж оглы Абдуллаева, 1959 года рождения. Тело находилось в принадлежащем ему автомобиле Ford Transit с госномером 99 KS 626.

По предварительным данным, следов насильственной смерти не обнаружено.

В настоящее время районная прокуратура проводит расследование.

Ранее мы сообщали, что в Баку обнаружен труп мужчины.