Apple выплатит 20 миллионов долларов компенсации

Накануне завершился судебный процесс по коллективному иску против Apple из-за вздутия батарей в Apple Watch Series 1, 2 и 3.

Как передает Day.Az со ссылкой на Habr, компания выплатит клиентам 20 млн долларов, а для получения денег нужно подать заявку через специальный сайт.

Процесс длился шесть лет. Владельцы Apple Watch жаловались на вздутие батарей, которое приводило к повреждению дисплеев и других важных компонентов устройств.

Чтобы претендовать на компенсацию, владельцы умных часов должны проживать в США и сообщить о проблеме в службу поддержки компании в период с 24 апреля 2015 года по 6 февраля 2024 года. Размер выплат составит от 20 до 50 долларов.

"Данное урегулирование касается владельцев оригинальных Apple Watch, Series 1, 2 и 3, которые больше не доступны для покупки. Мы категорически не согласны с претензиями, связанными с этими ранними моделями, но решили урегулировать вопрос, чтобы избежать дальнейших судебных разбирательств", - заявили в Apple.

Для получения выплаты необходимо подать заявку до 10 апреля 2025 года на сайте watchsettlement.com. Получив компенсацию, владельцы Apple Watch теряют право на дальнейшие иски против компании по этому вопросу. Увеличить сумму выплаты через суд также не получится.