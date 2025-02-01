Автор: Мехти Ахмедзаде

Французское издание Le Parisien порадовало армянских читателей увлекательным художественным вымыслом, рассказав о "жертве репрессий" Рубене Варданяне. Из текста можно подумать, что мы имеем дело не с человеком, финансировавшим сепаратистский режим, а с несчастным филантропом, который просто хотел "принести мир" и в свободное время раздавал горячие обеды.

А какие слова использовались в тексте - "успешный бизнесмен" (присвоение средств французы, видимо, считают успешным занятием), "человек с миссией", "мученик".

Вот только забыли упомянуть, что Рубик не случайно оказался в Карабахе - он добровольно отказался от российского гражданства, чтобы поддерживать режим хунты. Кроме того, он занимался финансированием армянских вооруженных формирований. Но, конечно, это все "случайные совпадения".

Обвинений больше, чем достаточно. Когда Варданян незаконно орудовал в Карабахе, его особо не беспокоил факт того, что придется отвечать за свои действия. Он был уверен, что сможет улизнуть. Но не вышло. Теперь, когда он в справедливом суде, начались трагические истории о "гонениях" и "политическом процессе".

Отдельная номинация на премию за драматизм уходит адвокату Джареду Дженсеру, который сообщает, что его подзащитный "едва мог сидеть, его лишали воды и еды". Упитанный, опрятный вид Варданяна, который можно заметить на фотографиях из зала суда, говорит об обратном. Интересно представить, что расскажет адвокат в следующем выпуске - возможно, о средневековых пытках, пыточных камерах и темницах?

И, конечно же, автор статьи не мог не вставить главный драматический штрих: "Рубен Варданян - человек, которого Азербайджан боится больше всего". Этот абсурд даже комментировать не надо.

Что дальше? Варданяна сравнят с Нельсоном Манделой? Или объявят "новым Солженицыным"? В любом случае, если Le Parisien решит и дальше публиковать политические триллеры, стоит хотя бы добавить пометку "раздел художественной литературы".