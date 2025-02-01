На этой дороге наблюдается затор

В Бинагадинском районе Баку на дороге в направлении, шоссе Баку-Сумгаит, круга "Хырдалан" ведутся ремонтные работы.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Центр интеллектуального управления транспортом МВД.

Было отмечено, что из-за этого возник затор.