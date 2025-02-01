https://news.day.az/society/1727104.html

На этой дороге наблюдается затор

В Бинагадинском районе Баку на дороге в направлении, шоссе Баку-Сумгаит, круга "Хырдалан" ведутся ремонтные работы. Как передает Day.Az, об этом сообщает Центр интеллектуального управления транспортом МВД. Было отмечено, что из-за этого возник затор.