https://news.day.az/society/1727104.html На этой дороге наблюдается затор В Бинагадинском районе Баку на дороге в направлении, шоссе Баку-Сумгаит, круга "Хырдалан" ведутся ремонтные работы. Как передает Day.Az, об этом сообщает Центр интеллектуального управления транспортом МВД. Было отмечено, что из-за этого возник затор.
На этой дороге наблюдается затор
В Бинагадинском районе Баку на дороге в направлении, шоссе Баку-Сумгаит, круга "Хырдалан" ведутся ремонтные работы.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Центр интеллектуального управления транспортом МВД.
Было отмечено, что из-за этого возник затор.
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