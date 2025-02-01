В США могут уволить сотни агентов ФБР

Американская администрация рассчитывает уволить сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР), занимавшихся делами в отношении президента США Дональда Трампа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По их данным, под увольнение могут попасть сотни сотрудников ФБР. В первую очередь эта мера может коснуться агентов, сотрудничавших со спецпрокурором Джеком Смитом, который занимался расследованием обстоятельств штурма Капитолия в Вашингтоне в январе 2021 года, а также вел дело о ненадлежащем хранении Трампом секретных документов.

Источники WP отмечают, что сотрудникам штаб-квартиры ФБР в Вашингтоне было предписано передать документы, касающиеся расследований по этим двум делам. Предполагается, что эксперты в администрации Трампа изучат их на предмет имен агентов, вовлеченных в данные изыскания.

Трамп 31 января заявил во время общения с журналистами в Белом доме, что пока не отдавал распоряжения об увольнении агентов ФБР, но подчеркнул, что "там есть очень плохие люди". "Я в это не вовлечен. Но если они решат кого-то уволить, я не против", - подчеркнул он. По словам американского лидера, "заменить можно кого угодно".

Телеканал Fox News сообщал, что команда Трампа уволила из Министерства юстиции сотрудников аппарата спецпрокурора Джека Смита. По ее данным, в отставку было отправлено "более дюжины должностных лиц", работавших в аппарате Смита над делами в отношении Трампа.

Назначенный при Байдене для расследования событий 6 января спецпрокурор Смит выдвинул в 2023 году в адрес Трампа обвинения по четырем статьям. Ему фактически инкриминировалась попытка сохранить власть за счет незаконных действий. Тем не менее Верховный суд США летом 2024 года признал наличие у Трампа частичного иммунитета от юридического преследования. После победы политика на выборах в ноябре 2024 года Смит подал ходатайство о прекращении разбирательства по его делу, поскольку в соответствии с принятой в США практикой действующий президент обладает иммунитетом от судебного преследования и в административном, и в уголовном порядке за официально принимаемые решения. Председательствовавшая на процессе судья Таня Чаткэн удовлетворила прошение спецпрокурора. В январе Смит ушел из Минюста.