https://news.day.az/society/1727091.html Вниманию бакинских водителей – ведутся ремонтные работы В Низаминском районе Баку на дороге близ клиники "Baku Medical Plaza" проводятся ремонтные работы. Как сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом МВД, по этой причине ограничено движение транспортных средств по путепроводу в направлении центра. Движение транспорта организовано по вспомогательной дороге.
Вниманию бакинских водителей – ведутся ремонтные работы
В Низаминском районе Баку на дороге близ клиники "Baku Medical Plaza" проводятся ремонтные работы.
Как сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом МВД, по этой причине ограничено движение транспортных средств по путепроводу в направлении центра.
Движение транспорта организовано по вспомогательной дороге.
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