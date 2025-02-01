Вниманию бакинских водителей

В Низаминском районе Баку на дороге близ клиники "Baku Medical Plaza" проводятся ремонтные работы.

Как сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом МВД, по этой причине ограничено движение транспортных средств по путепроводу в направлении центра.

Движение транспорта организовано по вспомогательной дороге.