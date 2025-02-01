https://news.day.az/society/1727091.html

Вниманию бакинских водителей – ведутся ремонтные работы

В Низаминском районе Баку на дороге близ клиники "Baku Medical Plaza" проводятся ремонтные работы. Как сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом МВД, по этой причине ограничено движение транспортных средств по путепроводу в направлении центра. Движение транспорта организовано по вспомогательной дороге.