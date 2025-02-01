Что не так с обновлением для Pixel 4a?

Компания Google выпустила обновление для фирменного смартфона Pixel 4a, которое ломает батарею устройства. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал NotebookCheck.

По словам пользователей, обновление может существенно сократить время работы батареи Pixel 4a, снизить скорость зарядки и вызвать некорректные показания индикатора уровня заряда.

Разработчик Гектор Мартин проанализировал свежую прошивку и выявил два основных изменения, влияющих на производительность батареи. Так, с обновлением в устройствах снижается напряжение с 4,44 В до 3,95 В, а также уменьшается фактическая емкость батареи с 3080 мАч до 1539 мАч. Это изменение затрагивает только устройства Pixel 4a с батареями Lishen, тогда как модели с батареями Amperex (ATL) остались нетронутыми.

Мартин также рекомендовал пользователям, решившим заменить батарею, устанавливать батареи ATL, чтобы продлить автономность смартфона. Предполагается, что ограничение емкости батарей лишь одного поставщика указывает на выявленные Google проблемы с этими аккумуляторами.