Восстановлено движение транспорта на этом проспекте Баку

В Низаминском районе, на проспекте Бабека (возле клиники Baku Medical Plaza) снято ограничение на движение транспортных средств по путепроводу в направлении центра, введенное в связи с проведением ремонтных работ.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом.

Напомним, что в связи с проводимыми работами движение транспорта было организовано по вспомогательной дороге.