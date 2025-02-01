https://news.day.az/society/1727131.html Восстановлено движение транспорта на этом проспекте Баку - ФОТО В Низаминском районе, на проспекте Бабека (возле клиники Baku Medical Plaza) снято ограничение на движение транспортных средств по путепроводу в направлении центра, введенное в связи с проведением ремонтных работ. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом.
Восстановлено движение транспорта на этом проспекте Баку - ФОТО
В Низаминском районе, на проспекте Бабека (возле клиники Baku Medical Plaza) снято ограничение на движение транспортных средств по путепроводу в направлении центра, введенное в связи с проведением ремонтных работ.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом.
Напомним, что в связи с проводимыми работами движение транспорта было организовано по вспомогательной дороге.
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