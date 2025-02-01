Опять за старое - армяне Франции пытаются присвоить азербайджанский тар

Автор: Байрам Эльшадов

Во французском сегменте интернета распространяется объявление о мастер-классе по игре на таре, организованном армянской молодежью Франции под руководством Микаэля Восканяна (Miqayel Voskanyan). В своем рекламном тексте он утверждает, что тар - это "традиционный армянский инструмент", которому "много веков", и что он играет на нем с детства.

Врет - и даже не краснеет! Видимо, армянская школа фольклорного присвоения научила не только играть на чужих инструментах, но и рассказывать сказки с каменным лицом.

Ведь известно, что тар, официально признанный ЮНЕСКО как элемент культурного наследия Азербайджана, не имеет никакого отношения к Армении. На седьмой сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, прошедшего 3-7 декабря 2012 года в Париже, азербайджанское исполнительское искусство на таре было включено в репрезентативный Список по нематериальному культурному наследию ЮНЕСКО.

История тары насчитывает несколько веков, но его современная форма с 11 струнами была усовершенствована азербайджанским музыкантом Садыхджаном в XIX веке. Тар занимает центральное место в мугамном искусстве, также признанном ЮНЕСКО как нематериальное наследие Азербайджана. Его изготовление и передача мастерства из поколения в поколение традиционно сохранялись именно в азербайджанских музыкальных школах и семьях ремесленников.

Попытки армян присвоить себе чужую культуру - не новость. Они уже пытались "перекрасить" в армянские цвета азербайджанские кулинарные блюда, народные танцы и даже ковроткачество. Видимо, после "армянской долмы" и "армянской кюсты" теперь настало время "армянского тара".

Культура - это сокровище, которым можно восхищаться. Азербайджан всегда открыт для тех, кто хочет изучать его богатое наследие. Но есть разница между изучением и банальным воровством.

Французам, кстати, хочется посоветовать - не удивляйтесь, если завтра ваши любимчики заявят, что Эйфелева башня - это древнеармянское сооружение, а Мольер на самом деле "Мольерян".

Так что, господин Восканян, можно сколько угодно выдавать желаемое за действительное, но история - упрямая вещь. Тар был, есть и останется азербайджанским инструментом, даже если кому-то очень хочется переписать факты.