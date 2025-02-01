https://news.day.az/society/1727116.html Как себя чувствуют пострадавшие при взрыве гранаты в Агджебеди? Обнародовано текущее состояние пострадавших при взрыве ручной гранаты в поселке Хиндарх Агджабединского района. Как сообщили Day.Az, в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB), лечение двух пострадавших при взрыве продолжается в хирургическом отделении Агджабединской центральной районной больницы.
Как себя чувствуют пострадавшие при взрыве гранаты в Агджебеди?
Обнародовано текущее состояние пострадавших при взрыве ручной гранаты в поселке Хиндарх Агджабединского района.
Как сообщили Day.Az, в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB), лечение двух пострадавших при взрыве продолжается в хирургическом отделении Агджабединской центральной районной больницы.
"В настоящее время их состояние оценивается как стабильное", - говорится в сообщении.
Напомним, что накануне в 12:00 в одном из домов в поселке Хиндарх Агджабединского района взорвалась ручная граната. В результате инцидента пять человек погибли, двое получили ранения.
По факту возбуждено уголовное дело.
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