Как себя чувствуют пострадавшие при взрыве гранаты в Агджебеди?

Обнародовано текущее состояние пострадавших при взрыве ручной гранаты в поселке Хиндарх Агджабединского района.

Как сообщили Day.Az, в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB), лечение двух пострадавших при взрыве продолжается в хирургическом отделении Агджабединской центральной районной больницы.

"В настоящее время их состояние оценивается как стабильное", - говорится в сообщении.

Напомним, что накануне в 12:00 в одном из домов в поселке Хиндарх Агджабединского района взорвалась ручная граната. В результате инцидента пять человек погибли, двое получили ранения.

По факту возбуждено уголовное дело.