Найдена самая старая долгожительница в истории

В таиландской провинции Лампхун нашли женщину, которая, согласно удостоверению личности, родилась в 1900 году. Это делает ее самым старым человеком в истории, пишет таиландское издание Daily News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Куйче Читсакунват живет в селе Намбоной недалеко от города Чиангмай на севере Таиланда. Она говорит только на языке народа карен, поэтому общалась с журналистом через переводчика.

Согласно удостоверению личности, долгожительница родилась 5 сентября 1900 года, то есть еще в XIX веке. "В жизни мне довелось увидеть короля Раму IX, и я была очень рада, - рассказала она. - Сейчас мне ничего не нужно - я счастлива в окружении природы".

У женщины одна дочь и трое внуков, старшему из которых 37 лет. Свое долголетие она связывает с вегетарианством и духовными практиками. "Отдых для меня - это прогулки возле дома", - говорит Куйче.

Абсолютный рекорд продолжительности жизни - 122 года и 164 дня - принадлежит француженке Жанне Кальман. Его неоднократно ставили под сомнение: есть основания подозревать, что дочь Кальман много лет выдавала себя за мать.

Удостоверение личности Куйче Читсакунват были выдано в 2009 году. Остается неизвестным, проверялась ли при этом дата ее рождения.

Самым старым человеком из когда-либо живших на планете, чьи документы проверены и подтверждены, остается японка Канэ Танака, прожившая 119 лет и 107 дней.