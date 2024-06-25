https://news.day.az/world/1670408.html Испания передала Украине вторую партию зенитных ракет Patriot
Испания передала Украине вторую партию зенитных ракет Patriot
Испания передала Украине вторую партию зенитных ракет Patriot, груз благополучно достиг пункта назначения.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает испанское агентство EFE.
В сообщении отмечается, что поставленное вооружение является частью очередной партии обещанной Украине военной помощи.
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