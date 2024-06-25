Испания передала Украине вторую партию зенитных ракет Patriot, груз благополучно достиг пункта назначения.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает испанское агентство EFE.

В сообщении отмечается, что поставленное вооружение является частью очередной партии обещанной Украине военной помощи.

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