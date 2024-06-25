Взрыв на азотном заводе в Польше

В польских Пулавах на заводе по производству азотных удобрений прогремел взрыв, сообщает радиостанция RMF FM, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Взрыв произошел на азотном заводе в Пулавах (Люблинское воеводство)", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадали два человека. На месте происшествия работают спасатели.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!