https://news.day.az/world/1670416.html Взрыв на азотном заводе в Польше
Взрыв на азотном заводе в Польше
В польских Пулавах на заводе по производству азотных удобрений прогремел взрыв, сообщает радиостанция RMF FM, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"Взрыв произошел на азотном заводе в Пулавах (Люблинское воеводство)", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, пострадали два человека. На месте происшествия работают спасатели.
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