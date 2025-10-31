https://news.day.az/azerinews/1792263.html "Oğlum ailəsi ilə hara gedirsə, məndən icazə almalıdırlar" Müğənni Xatun Əliyeva maraqlı açıqlama verib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, oğlunun ailəsindən danışan sənətçi sözləri ilə diqqət çəkib. "Elə bildim gəlinlə dolanmayacam, ona görə də evləri ayırdım. Mən onların işinə qarışmıram. Onlar yenə də sağ olsunlar ki, böyüklüyümə hörmətlə yanaşırlar. Başqa cür ola da bilməz.
"Elə bildim gəlinlə dolanmayacam, ona görə də evləri ayırdım. Mən onların işinə qarışmıram. Onlar yenə də sağ olsunlar ki, böyüklüyümə hörmətlə yanaşırlar. Başqa cür ola da bilməz. Ona görə böyük olaraq, harasa gedirlərsə, mütləq mənə deməlidirlər. Məndən yaxşı onlara məsləhət verən insan olacaq?".
